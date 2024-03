Pedri empieza a hacer trabajo de campo y se acerca a la recuperación

El jugador del FC Barcelona Pedri hace ya trabajo de campo sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y sigue avanzando en su recuperación, tras lesionarse a principios de marzo y no dar el club un tiempo de baja estimado. Pedri se lesionó el domingo 3 de marzo en el partido de San Mamés contra el Athletic Club, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports y que terminó con el resultado inicial. Pese a que no se sabe cuándo podrá volver a los terrenos de juego, verle sobre el césped es buena noticia para los intereses del equipo 'culer'. "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Pedri sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", comentó entonces el club blaugrana. Pedri abandonó el terreno de juego poco antes del descanso y fue sustituido por Lamine Yamal en cuanto notó esa lesión en su muslo derecho. Previamente a esa jugada, en la que despejó un balón y notó el pinchazo muscular, el centrocampista canario había notado molestias tras quedársela enganchada la pierna en una acción fortuita. El de San Mamés era el 24º partido de Pedri en esta temporada entre todas las competiciones, con 2 goles y 4 asistencias en su haber. No obstante, la campaña está marcada por las lesiones, y ya se perdió 9 partidos de esta Liga, entre las jornadas 3 y 11, por una lesión muscular en el muslo, también de su pierna derecha pero entonces en el recto anterior. El resto de jugadores de la primera plantilla se entrenaron ya con normalidad en la Ciutat Esportiva, superado el último parón de selecciones y con todos los internacionales de vuelta. Una sesión encarada a preparar la visita de la UD Las Palmas a Barcelona de este sábado. El técnico blaugrana, Xavi Hernández, pudo contar con los jugadores disponibles del primer equipo, entre los que se incluyen todos los internacionales que han estado concentrados con sus selecciones, así como con Marc Casadó, Kochen, Mikayil y Mbacke del Barça Atlètic.