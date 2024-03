Los padres y el hermano de Dani Alves aseguran que este se encuentra "bien" tras conseguir la libertad provisional

Esta mañana, Dani Alves se ha dejado ver en la Audiencia Provincial de Barcelona junto con su abogada, Inés Guardiola, para firmar y así confirmar que no ha huido tras su puesta en libertad provisional el pasado lunes. Caminando tranquilo, de blanco impoluto salvo por el abrigo de color marrón, y con la cabeza alta, el exfutbolista cumplía así con una de las condiciones impuestas... minutos más tarde, al exfutbolista se le ha perdido el rastro y no se sabe si se ha reunido con su abogada o ha visitado a su familia. Sus padres y su hermano se encuentran en la ciudad condal y también se han dejado ver. Parco en palabras y sin entender muy bien qué se les estaba preguntando, sí que han dejado claro que Dani se encuentra "bien" tras conseguir la libertad provisional. Eso sí, no han querido desvelar cómo han conseguido el millón de euros que pedían de fianza para que Alves pudiese salir de prisión, por lo que todavía sigue siendo un incógnita. Lo único seguro es que el exfutbolista deberá acudir a la Audiencia Provincial de Barcelona semanalmente -cada viernes- para firmar un documento. Sin embargo, tal y como conocimos hace unos días, esta semana se le esperaba este jueves, ya que mañana, viernes 29 de marzo, es festivo nacional.