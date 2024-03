Una oscura clase de galaxias no es lo que parece

Una nueva investigación sobre una oscura clase de galaxias conocidas como Objetos Simétricos Compactos (CSO, por sus siglas en inglés) ha revelado que estos objetos no son del todo lo que parecen. Las CSO son galaxias activas que albergan agujeros negros supermasivos en sus núcleos. De estos monstruosos agujeros negros surgen dos chorros que viajan en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz. Pero en comparación con otras galaxias que cuentan con feroces chorros, estos chorros no se extienden a grandes distancias: son mucho más compactos. Durante muchas décadas, los astrónomos sospecharon que las CSO eran simplemente jóvenes y que sus chorros eventualmente viajarían a distancias mayores. Ahora, en tres artículos diferentes publicados en The Astrophysical Journal, un equipo de investigadores dirigido por Caltech ha llegado a la conclusión de que las OSC no son jóvenes, sino que llevan vidas relativamente cortas. "Estas OSC no son jóvenes", explica Anthony (Tony) Readhead, profesor emérito de astronomía Robinson, que dirigió la investigación. "No llamarías joven a un perro de 12 años a pesar de que ha vivido una vida más corta que un humano adulto. Estos objetos son una especie distinta que vive y muere en miles de años en lugar de millones de años que son comunes en galaxias con chorros más grandes". En los nuevos estudios, el equipo revisó la literatura y observaciones pasadas de más de 3.000 OSC candidatas, verificando que 64 eran reales e identificando 15 OSC adicionales. Todos estos objetos habían sido observados previamente por el Very Long Baseline Array (VLBA) del National Radio Astronomy Observatory (NRAO) y algunos habían sido observados por otros radiotelescopios de alta resolución. "Las observaciones del VLBA son las más detalladas en astronomía y proporcionan imágenes con detalles equivalentes a medir el ancho de un cabello humano a una distancia de 100 millas", dice Readhead. El análisis del equipo concluye que las CSO expulsan chorros durante 5.000 años o menos y luego se extinguen. "Los chorros CSO son chorros muy energéticos pero parecen apagarse", dice Vikram Ravi, profesor asistente de astronomía en Caltech y coautor de uno de los estudios. "Los chorros dejan de fluir desde la fuente". En cuanto a lo que alimenta los chorros de corta duración, los científicos creen que la causa es un evento de perturbación de marea (TDE), que ocurre cuando una sola estrella se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo y es devorada. "Creemos que una sola estrella se desgarra y luego toda esa energía se canaliza en chorros a lo largo del eje alrededor del cual gira el agujero negro", dice Readhead. "El agujero negro gigante comienza siendo invisible para nosotros, y luego, cuando consume una estrella, ¡boom! El agujero negro tiene combustible y podemos verlo". Readhead sospechó por primera vez que las OSC podrían ser impulsadas por TDE allá por la década de 1990, pero dice que la idea pasó en gran medida desapercibida para la comunidad científica. "La hipótesis quedó prácticamente olvidada porque pasaron años antes de que comenzaran a acumularse pruebas observacionales de las EDT", afirma en un comunicado. En el momento de su hipótesis original, sólo se habían encontrado tres OSC. Readhead, que había pausado sus estudios sobre las CSO para profundizar en diferentes problemas de la radioastronomía, decidió en 2020 que era hora de volver a abordar el tema. Reunió a algunos de sus colegas en Zoom y decidieron revisar la literatura y eliminar los objetos que habían sido clasificados erróneamente como OSC. Durante los dos años siguientes, el equipo investigó a más de 3.000 candidatos a OSC, reduciendo el grupo a sólo docenas que cumplían los criterios para ser OSC reales. Al final, comenzó a surgir una imagen de las CSO como una familia completamente distinta con chorros que se extinguen mucho antes que sus gigantescos hermanos, como los de la extremadamente poderosa Cygnus A, una galaxia que dispara chorros extremadamente poderosos que brillan intensamente en longitudes de onda de radio. . Estos chorros se extienden a distancias de unos 230.000 años luz en cada dirección y duran decenas de millones de años. Por el contrario, los chorros CSO se extienden hasta unos 1.500 años luz como máximo y se extinguen en unos 5.000 años. Según los astrónomos, los chorros CSO probablemente se forman cuando un agujero negro supermasivo se alimenta no de cualquier estrella, sino de una importante. "Las TDE que hemos visto anteriormente sólo duraron unos pocos años", dice Ravi. "Creemos que las notables TDE que impulsan a las CSO duran mucho más porque las estrellas perturbadas son de tamaño muy grande, muy masivas o ambas cosas". Al analizar la variada colección de imágenes de radio de CSO, los investigadores dicen que pueden rastrear cómo los objetos envejecen con el tiempo, casi como mirar un álbum de fotos de la vida de un CSO para observar cómo evolucionan sus chorros. Los CSO más jóvenes tienen chorros más cortos que están más cerca de los agujeros negros, mientras que los objetos más viejos tienen chorros que se extienden más lejos de su agujero negro. Aunque la mayoría de los chorros se extinguen, los científicos estiman que uno de cada 100 llegará a tener una vida larga como los de Cygnus A. En esos raros casos, es probable que las galaxias se estén fusionando con otras galaxias, un proceso turbulento que proporciona una gran cantidad de combustible. Si los descubrimientos de Readhead y su equipo se confirman con observaciones adicionales, las CSO brindarán una vía completamente nueva para estudiar cómo las estrellas masivas en los centros de las galaxias interactúan con los agujeros negros supermasivos.