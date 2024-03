Shakira ofrece un concierto gratuito ante 40.000 personas en Times Square, en Nueva York

La cantante colombiana Shakira, que publicaba hace una semana su primer álbum en siete años, 'Las mujeres ya no lloran', ha ofrecido un concierto gratuito en Times Square, en Nueva York, al que acudieron 40.000 personas, según ha destacado la artista en sus redes sociales. "¡Qué experiencia más loca! Habéis venido 40.000 de vosotros a Times Square, ¡se me pone la piel de gallina! Gracias por esta bienvenida tan increíble y por venir a la fiesta conmigo, Nueva York", ha añadido. En el evento, que se realizó sobre el 'TSX Stage', un escenario situado en un balcón en una de las pantallas publicitarias que hay en Times Square, duró unos 30 minutos y repasó canciones como su colaboración con el argentino Bizarrap, 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', a quién Shakira nombró al empezar. "Bizarrap, ¡escucha esto!", ha dicho. Aunque el objetivo era presentar su nuevo disco, 'Las mujeres ya no lloran', Shakira comenzaba con su canción 'Hips don't lie' ('Las caderas no mienten'), rodeada de su cuerpo de bailarines mientras las pantallas proyectaban su imagen bajando de una plataforma en la famosa plaza de Nueva York. "Cantar para ustedes, volver a verlos... Nada se compara con esto. Gracias por el amor que me habéis dado esta semana tras el lanzamiento de mi nuevo disco", agradecía la colombiana. 'LAS MUJERES YA NO LLORAN', EL PRIMER ÁLBUM EN SIETE AÑOS Despúes de siete años desde que la artista publicaba 'El dorado', en su nuevo disco la artista ha mezclado canciones ya publicadas como 'TQG' con Karol G, 'Monotonía' junto con Ozuna, 'Acróstico', 'Te Felicito' con Rauw Alejandro o 'Copa Vacía' con Manuel Turizo con otras inéditas, como '(Entre paréntesis'), 'Nassau', 'Última' o 'El Jefe'. Además de estas canciones, Shakira ha sumado 'Puntería' junto con la rapera Cardi B, 'La Fuerte', también con Bizarrap o 'Cohete', en colaboración con Rauw Alejandro. Otros de los singles que componen 'Las mujeres ya no lloran'.