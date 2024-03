Mario Vargas Llosa 'reaparece' en un homenaje en Madrid tras los rumores sobre su estado de salud

El pasado 17 de marzo el programa 'Fiesta' activaba las alertas acerca del estado de salud de Mario Vargas Llosa. Era el periodista Aurelio Manzano el que relataba que el premio Nobel habría sufrido un empeoramiento en su salud, deslizando que la situación era "muy delicada" y "nada favorable" a pocos días de cumplir 88 años. Una noticia que no tardaban en negar rotundamente tanto la editorial del escritor como su hijo Álvaro Vargas Llosa, que aseguraba que su padre se encontraba perfectamente disfrutando de unos días con su familia en su residencia de Lima, Perú. "La información es falsa. Mi padre no está, ni ha estado hospitalizado" zanjaba. Y ahora, horas después de que su primogénito publicase en su cuenta de Twitter su primera imagen desde que surgieron los rumores sobre su salud -viendo en televisión el diálogo que tuvo en la Tv peruana con la poetisa Magda Portal- Vargas Llosa ha reaparecido este miércoles en el homenaje que Audible le ha hecho de la mano de Aitana Sánchez Gijón y Pedro Casablanc en el Círculo de Bellas Artes. A pesar de no poder asistir presencialmente por encontrarse en Perú, el Nobel ha querido intervenir en el acto y ha enviado un vídeo desde su casa en el que, además de su buen aspecto físico, ha llamado la atención la presencia de un retrato de su mujer Patricia Llosa a su lado, confirmando el buen momento que atraviesa su matrimonio a pesar de que nunca han confirmado su reconciliación, que se habría producido tras la ruptura de Mario e Isabel Preysler en diciembre de 2022. "Me da una gran alegría y satisfacción saber que dos de mis obras de teatro, 'Las mil y una noche' y 'Odiseo y Penélope', están siendo interpretadas nuevamente en España, adaptada al formato de audiolibro. Estas obras han tenido ya muchas vidas y el formato de audiolibro que tiene en común con el teatro es el hecho de contar historias. Estas historias de viva voz les dará una nueva vida y me da aún más satisfacción saber que convocados por Audible, responsable de esta iniciativa feliz, dos extraordinarios actores, mi querida amiga Aitana y Pedro Casablanca son los intérpretes" ha comenzado emocionado, agradecienco a ambos, "así como a Audible, que hagan esto posible". "Me habría gustado estar presente con todos ustedes en el Círculo de Bellas Artes para esta iniciativa. Pero por encontrarme en este momento al otro lado del charco ha sido imposible. Desde aquí les envío un cariñoso saludo y, como manda la tradición teatral, les deseo mucha mierda" ha finalizado, demostrando que se encuentra a las mil maravillas a pocas horas de cumplir 88 años este jueves 28 de marzo. Una cifra muy especial que celebrará en su país acompañado por toda su familia.