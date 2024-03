Le Normand: "Con el partido que hemos hecho, puedo entender que Brasil haya celebrado empatar"

El internacional español Robin Le Normand ha asegurado que puede "entender" que Brasil haya celebrado el empate en el descuento en el amistoso ante España en el Santiago Bernabéu (3-3), ya que cree que 'la Roja' hizo "más que suficiente" para ganar, y ha reconocido que ha sido "increíble" ver este martes a Lamine Yamal. "El empate para ellos está bien por el partido que hemos hecho. Ha sido un partido muy disputado, se puede entender que ellos hayan celebrado empatar al final. Creo que hemos hecho más que suficiente para llevarnos el partido", señaló en la zona mixta del Santiago Bernabéu. "Nos vamos satisfechos por lo que hemos demostrado, por la intensidad del partido, por tener la pelota, por las ocasiones generadas... Es verdad que merecíamos más", añadió. Sobre la tensión durante el encuentro, el defensa de la Real Sociedad resaltó que esto "es fútbol, hay mucha intensidad". "Somos dos equipos que quieren jugar, que quieren ganar. Nos ha venido muy bien para preparar la Eurocopa", dijo. "Yo creo que tampoco ha habido más de la habitual, es normal que también la gente esté enchufada en el partido, quieren lo mejor para su equipo. Al final hubo un empate, igual merecimos un poco más", indicó. En otro orden de cosas, Le Normand habló de Pau Cubarsí, que le sustituyó en la segunda mitad. "Es un chico muy maduro, la verdad. Hemos pasado muy buenos momentos durante la concentración juntos. Es un jugador que tiene mucha calidad y nos va a ayudar", manifestó. También valoró el gran partido de Lamine Yamal. "Ese chaval es muy bueno, lo hemos visto hoy. Es increíble poder verle así, en cada pelota que tocaba hacía daño. Eso nos va a ayudar para llegar lo más lejos posible en la Eurocopa. Hay que estar tranquilos con Pau y con Lamine, porque son muy jóvenes", señaló. Por otra parte, aseguró que no se centraron "en las críticas" después de la derrota ante Colombia. "Cada uno mira sus partidos, todo el mundo está intentando mejorar, sacar su mejor versión, y ante Colombia hubo cosas muy buenas. En la primera parte, el equipo sometió a Colombia. El rival también puede hacer las cosas bien, se ha visto también hoy", subrayó. Sobre si se ve en la Eurocopa jugando de titular, Le Normand fue cauto. "Eso no lo decido yo. Intento dar mi mejor versión; hay cosas que tengo que mejorar, está claro. Hay todavía muchos partidos con el club y ya decidirá el míster si voy o no", apuntó. Por último, no quiso desvelar si ve a España entre las favoritas para ganar la Eurocopa. "Sois vosotros los que decidís los favoritos. Nosotros estamos concentrados en lo nuestro, en intentar llevar los partidos a donde tenemos el dominio, tener la pelota, tener ocasiones... Tenemos que estar centrados en lo que sabemos hacer", finalizó.