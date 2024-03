Hamás difunde una grabación del máximo responsable del brazo armado en la que pide "liberar" Al Aqsa

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha difundido este miércoles una grabación de Mohamed Deif, máximo responsable del brazo armado, las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, en la que pide a los pueblos árabes que se movilicen para "liberar" la mezquita de Al Aqsa, en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. En la grabación de voz, que dura solo 35 segundos y en la que no se le ve el rostro, Deif insta a los pueblos de Jordania, Líbano, Egipto, Argelia, Pakistán, Malasia e Indonesia a "marchar hacia Palestina", sin dejar que "las fronteras, las regulaciones o las restricciones" les impidan "participar en la liberación de la mezquita de Al Aqsa". "Marchen, ya sea que les resulte fácil o difícil, y luchen con sus riquezas y sus vidas por la causa de Alá", ha indicado en el que sería su primer mensaje desde los ataques del pasado 7 de octubre sobre territorio israelí, según ha recogido el diario 'Filistin'. Esto se produce después de que el alto cargo de Hamás, Jaled Meshal, quien encabezó el brazo político del grupo entre 1996 y 2017, haya afirmado este mismo martes que "la batalla negociadora" con Israel "no es menos fiera que la batalla sobre el terreno", en medio de las conversaciones para intentar alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Meshal ha indicado que el grupo islamista tiene como objetivo en las negociaciones "detener la agresión, la retirada (israelí) de Gaza, el retorno de los desplazados a sus hogares, especialmente en el norte de Gaza, la entrega de toda la ayuda necesaria, la reconstrucción (del enclave) y el fin del cerco". "No se liberará a los prisioneros --en referencia a los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre-- hasta que logremos estos objetivos y manejemos la batalla negociadora con solidez y maniobras políticas adecuadas, como hacemos sobre el terreno", ha asegurado Meshal. Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad palestino en el enclave ha informado de la muerte de cerca de 32.500 palestinos, a los que se suman más de 430 por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.