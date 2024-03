Chabeli Iglesias será la madrina de cena solidaria de Mensajeros de la Paz en Miami

Miami, 27 mar (EFE).- La ONG Mensajeros de la Paz, que preside el sacerdote español Ángel García, más conocido como padre Ángel, celebrará el próximo 11 de abril en Miami una segunda cena de recaudación de fondos para sus proyectos en esta ciudad del sur de Florida y en Latinoamérica, en la que Chabeli Iglesias repetirá como madrina del evento.

La cena, que se desarrollará a partir de las 7 de la noche en el restaurante Dolores but you can call me Lolita, tendrá entradas de 115 dólares, si bien los interesados podrán hacer donaciones en cualquier momento para los múltiples proyectos sociales que desarrolla esta organización con 60 años de existencia.

El acto contará con la participación de Chabeli Iglesias, la mayor de los tres hijos de Julio Iglesias e Isabel Preysler, que fue también la madrina de la cena solidaria celebrada en mayo del año pasado con un gran éxito de convocatoria, de acuerdo a los organizadores.

En aquella edición, la cena fue a beneficio de personas sin techo en Miami, muchas de ellas inmigrantes de países latinoamericanos, y el proyecto socio-educativo de Guataro (Honduras), éste último centrado en la infancia y en la familia y pensado para fomentar "el arraigo y el amor a la tierra" en un país del que miles de personas se van buscando un futuro mejor.

El evento de este año también contará con la presencia del padre Ángel, quien sigue viajando por el mundo para promover las causas de Mensajeros por la Paz, que a lo largo de su trayectoria ha dejado huella en 76 países.

En 2022, esta ONG tuvo unos ingresos de 5,31 millones de euros (5,7 millones de dólares), de los que un 1 % provino de subvenciones de administraciones públicas. EFE

