Otro hermano de Carlo Costanzia, Rocco, detenido como presunto cómplice de Pietro en el intento de asesinato en Turín

Impactante última hora relacionada con Carlo Costanzia. Y es que no solo su hermano Pietro Costanzia di Costigliole ha sido detenido en Turín por intento de asesinato tras atacar a machetazos a un joven el pasado lunes, sino también otro de sus hermanos por parte de padre, Rocco, está en el calabozo porque al parecer sería quien conducía la moto -por lo tanto sería cómplice del delito- cuando se produjo la brutal agresión. Fue el miércoles cuando trascendió la noticia que ha dejado completamente abatido al hijo de Mar Flores. Su hermano Pietro, de 23 años, había sido arrestado por la Policía italiana en un hotel de Turín por el intento de asesinato a un hombre 48 horas antes, al que atacó con un hacha y al que provocó lesiones tan graves que ha sufrido la amputación de parte de la pierna aunque afortunadamente su vida no corre peligro. Aunque en un primer momento el joven -con antecentes penales por robo en Barcelona- negó cualquier tipo de implicación en el asunto, ha acabado por admitir los hechos. Tal y como desvela la prensa italiana, Pietro ha asegurado que no quería matarlo ni hacerle daño, y se ha disculpado por lo sucedido. Y hoy, fecha en la que el hijo de Carlo Costanzia di Costigliole ha pasado a disposición judicial hemos conocido que no ha sido el único miembro de su familia detenido por este intento de asesinato. Su hermano Rocco Costanzia, de 22 años, también ha sido arrestado y se le acusa de ser cómplice de la agresión, puesto que sería él quien conducía la moto en la que Pietro abordó a su víctima en una céntrica calle de Turín el lunes 17 de marzo a las 17.30 horas. Un nuevo golpe para Carlo Costanzia, que este fin de semana estallaba con una reportera del programa 'Fiesta', cuando ésta le preguntaba por la detención de su hermano mientras disfrutaba de un paseo con Alejandra Rubio por Málaga.