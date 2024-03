El opositor Diomaye Faye se posiciona por delante del candidato oficialista en las elecciones de Senegal

El candidato opositor de las elecciones presidenciales de Senegal Bassirou Diomaye Faye, que cuenta con el respaldo del principal líder opositor del país, Ousmane Sonko, se encuentra por delante del candidato oficialista y actual primer ministro, Amadoue Ba, ya que cuenta con el 57 por ciento de los votos frente al 31 de su rival, según resultados preliminares. Mientras continúa el escrutinio de la primera vuelta de las elecciones, varios aspirantes a la Presidencia se han lanzado a felicitar a Faye, mientras que el jefe de Gobierno, que es quien encabeza las papeletas del Partido Alianza para la República (ARP) después de doce años de Macky Sall en el poder, ha anunciado que realizará declaraciones esta noche. El exalcalde de Dakar Khalifa Sall, figura destacada opositora, ha felicitado "calurosamente a Faye, a quien las fuertes tendencias sitúan en lo más alto de la votación". "Los senegaleses han hablado hoy en paz y serenidad" mostrando su "inquebrantable apego a la democracia", ha indicado. Asimismo, ha felicitado al pueblo senegalés "por su madurez y responsabilidad", mientras que ha agradecido a los electores que han votado su papeleta. "Su confianza me obliga y me compromete", ha declarado a través de su perfil en la red social X. Faye, candidato del partido disuelto Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), ha sido el principal rival de Ba porque Sonko no ha podido presentarse tras ser condenado en un polémico caso por supuesta violación, cargos de los que fue absuelto. Al igual que Sonko, Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade, ha sido otro de los políticos cuya candidatura ha sido rechazada. Su formación, el Partido Democrático Senegalés, anunció el viernes su apoyo a Faye en las elecciones. "Felicito calurosamente a Faye por su rotunda victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Nuestros conciudadanos no se dejaron manipular por maniobras de base destinadas a distorsionar la sinceridad de voto. La democracia ha ganado", ha declarado Wade. Así, ha agradecido a los simpatizantes de su formación, "cuyos votos han sido esenciales", y ha subrayado que la participación en este momento de "inflexión histórica expresa claramente" el deseo de "renovación y futuro para mejorar". "Debemos ser conscientes de la responsabilidad que recae en todos nosotros como arquitectos de nuestro futuro", ha incidido. "Esta victoria no es un fin en sí misma. Es un primer paso que nos permitirá caminar juntos, unidos por el mismo anhelo de justicia, transparencia e igualdad para nuestro país", ha aseverado, antes de indicar que necesitan de un compromiso "inquebrantable y un arduo trabajo" para reconciliarse "y dejar de lado" sus diferencias. La única mujer candidata, Anta Babar Ngom, ha señalado que estos resultados muestran una "victoria indiscutible" de Faye, "fruto de la voluntad de los senegaleses". "El pueblo ha hablado y respetamos plenamente su decisión democrática. Deseo a Faye mucho éxito al frente de Senegal y espero que su mandato traiga prosperidad y armonía", ha agregado. Además, los candidatos Dethie Fall, Papa Djibril Fall y Mamadou Lamine Diallo, se han sumado a sus felicitaciones dirigidas a Faye, tal y como han señalado a través de sus respectivas redes sociales.