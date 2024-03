El alcalde de Nueva York cancela su viaje a la frontera sur por razones de seguridad

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha cancelado su viaje a la frontera entre Estados Unidos y México, a raíz de preocupaciones sobre la situación de seguridad, si bien no ha especificado qué ha provocado esta decisión. "Debido a las preocupaciones de seguridad en una de las ciudades que íbamos a visitar en México, señalada por el Departamento de Estado estadounidense, hemos decidido pausar esta visita en este momento", ha indicado un portavoz del Ayuntamiento al periódico estadounidense 'The Hill'. La oficina de Adams ha explicado que su equipo tenía la intención de viajar durante el fin de semana a la zona invitado por líderes religiosos y humanitarios. No obstante, este viaje se produce cuando la ciudad de Nueva York se enfrenta al desafío de albergar a grandes números de grupos de migrantes. Nueva York ha sido una de las ciudades lideradas por demócratas que ha registrado envíos de autobuses con solicitantes de asilo por parte del gobernador de Texas, Greg Abott, en protesta por las políticas migratorias de la Administración de Joe Biden. De hecho, la ciudad se encuentra en estado de emergencia desde octubre de 2022 debido a una "crisis humanitaria sin precedentes". Desde la primavera de 2022, más de 184.000 migrantes han llegado a Nueva York en busca de ayuda, según los datos de la oficina de la ciudad.