Finlandia reiniciará la entrega de fondos a la UNRWA con el foco en "gestión de riesgos"

El Gobierno de Finlandia ha anunciado este viernes que reiniciará la entrega de fondos a la Agencia de Naciones Unidos para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), tras la suspensión adoptada por varios países, encabezados por Estados Unidos, a raíza de las acusaciones de Israel sobre que doce de los cerca de 13.000 trabajadores de la agencia habrían participado en los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Ministerio de Exteriores finlandés ha dicho que la decisión llega tras sendos informes de Naciones Unidas sobre la situación e la UNRWA y un documento "recientemente completado" pedido por Helsinki para analizar la situación, tras lo que se han detectado "claras deficiencias en la gestión de riesgos" de la agencia. Por ello, ha detallado a través de un comunicado publicado en su página web que Finlandia utilizará el diez por ciento del apoyo que destina a la agencia --cinco millones de euros al año-- a "fortalecer las medidas de control de la organización", si bien ha matizado que el informe sobre las denuncias de Israel sobre lazos con el grupo islamista palestino aún no está disponible. El ministro de Exteriores de Finlandia, Ville Tavio, ha afirmado que "mejorar la gestión de riesgos de la UNRWA, empezando por la prevención de abusos y una supervisión precisa, da suficientes garantías desde un punto de vista de gestión de riesgos para garantizar que en esta etapa se puede continuar con el apoyo". "Destinaremos el diez por ciento del apoyo, 500.000 euros, a gestión de riesgos. Ese dinero es usado para supervisar la puesta en marcha de políticas sobre abusos. En el futuro, pediremos también a la UNRWA discusiones bilaterales anuales sobre cómo se puede mejorar la gestión de riesgos", ha resaltado. Tavio ha hecho hincapié en que espera ver el "informe final" de la unidad de auditoría de la ONU y ha reiterado que "es de la mayor importancia para Finlandia garantizar que el dinero no termina beneficiando al terrorismo". "Sin embargo, la investigación llevará tiempo y la UNRWA no puede ser reemplazada como actor en Gaza a corto plazo", ha argüido. La Comisión Europea anunció el 1 de marzo el desembolso de 50 millones de euros de la ayuda anual prevista de 82 millones a la UNRWA al entender que la agencia había dado pasos para esclarecer las acusaciones de Israel, que ha llegado incluso a pedir la disolución de la agencia, de importancia clave tanto en los Territorios Palestinos Ocupados como en los países de la región que acogen a refugiados palestinos.