Victoriano Valencia revela los planes de Paloma Cuevas y Luis Miguel para Semana Santa

A punto de celebrar su segundo aniversario, la relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel atraviesa por su momento más dulce. Tanto es así que el cantante mexicano, inmerso en una gira mundial con la que está arrasando como nunca, no ha dudado en cancelar sus conciertos en Bolivia para disfrutar de unas vacaciones muy especiales con la diseñadora. Un parón de 9 días entre el 23 de marzo y el 4 de abril que no es casual, ya que coincide con la Semana Santa, una fecha muy especial para Paloma -gran devota- que el 'rey sol' pasará en España con su novia y su familia, demostrando lo enamoradísimo que está de la exmujer de Enrique Ponce. Su destino, toda una incógnita por el momento. Hace justo un año la pareja disfrutó de unos días de descanso en la exclusiva Urbanización de La Zagaleta en Estepona (Málaga) y ahora se desconoce si repetirán el mismo plan para recargar pilas o si por el contrario preferirán disfrutar de las tradicionales procesiones de Córdoba, tierra natal de la diseñadora. Una información que os contábamos hace varias semanas y que ahora ha confirmado, con la espontaneidad que le caracteriza, Victoriano Valencia. El padre de Paloma Cuevas ha asistido con José Ortega Cano a la presentación del nuevo libro del crítico taurino Andrés Amorós y, además de revelar que su hija y Luis Miguel pasarán la Semana Santa en familia, ha alimentado los rumores de boda en la pareja. "Sí, van a estar por aquí y lo celebramos toda la familia junta" ha afirmado cuando le hemos preguntado si la pareja viajará a España en esta fecha tan señalada. "La boda ya depende de ellos. Él es un muchacho extraordinario en ese aspecto. Muy contento porque es un caballero, es un señor y está enamorado, están enamorados. Cuida y quiere mucho a mi hija" ha revelado feliz, reconociendo que no le importaría en absoluto que Paloma pasase de nuevo por el altar con el cantante mexicano. No será la única visita a España de Luis Miguel en los próximos meses, ya que este verano su tour mundial pasará por nuestro país, con parada en varias ciudades. "Iremos a todos porque va a ir a Córdoba, a Barcelona. En Madrid en el Bernabeu está ya dos tardes, dos días, y están agotadas las localidades" ha apuntado orgulloso, confirmando que su mujer y él no piensan perderse ninguna de las actuaciones de su 'yerno', al igual que su hija. Además, Victoriano se ha pronunciado sobre el regreso a los ruedos de Enrique Ponce, para el que no tiene más que buenas palabras a pesar de lo polémica que fue su separación de Paloma hace 4 años: "Me alegro, es un torero muy importante para la fiesta, es todo arte". "Además es el padre de mis nietas más queridas. Por tanto, estoy agradecido" ha asegurado.