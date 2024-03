Bárbara Rey se mantiene indiferente ante las críticas de Ana

En sus últimas declaraciones con los medios de comunicación, Bárbara Rey ha mostrado una actitud indiferente ante los continuos ataques por parte de Ana Herminia, pareja actual de su hijo. Desde hace meses la relación entre la vedette y Ángel Cristo Jr no está pasando por el mejor momento, y aunque parecía que con la participación dede él en 'Supervivientes' la situación se calmaría, lo cierto es que sigue dando mucho que hablar. Esta vez, ante los cuestionamientos sobre si Ana es una mala influencia para Ángel, Bárbara ha preferido no opinar al respecto, declarando: "No voy a hablar de nada. Lo siento, pero estáis perdiendo el tiempo. Gracias". La reconocida artista ha evitado hacer comentarios sobre la supuesta carta que Ángel había recibido en 'Supervivientes', la cual él confesó no haber recibido. Durante su participación en el reality, el hijo de Bárbara está teniendo problemas con sus compañeros, quienes le están dejando de lado. Además, su relación con Carmen Borrego y Kike Calleja empeora por momentos, algo que ha preferido no comentar. Otro tema que ha preferido no abordar ha sido la reciente visita del Rey Juan Carlos I a España, ya que se comenta que el emérito podría estar preparando su regreso definitivo a nuestro país. Sin dar su opinión ni confesar que le parecería, la vedette ha mantenido un prudente silencio al respecto.