WhatsApp puede suspender mi cuenta por enviar imágenes íntimas: verdad o mentira

Mientras el contenido sea de mayores de edad, consensuado y el receptor acepte, se pueden enviar fotos íntimas. (WhatsApp)

WhatsApp, como muchas plataformas de mensajería y redes sociales, tiene políticas estrictas sobre el contenido que se comparte a través de su servicio. En general, el envío de fotos íntimas consensuadas entre adultos no debería llevar a la suspensión de la cuenta WhatsApp, siempre y cuando se respeten las normas y condiciones de uso de la plataforma.

Sin embargo, hay algunas situaciones específicas en las que compartir fotos íntimas podría causar problemas tanto en WhatsApp como en la vida real:

- Contenido no consentido: Enviar fotos íntimas sin el consentimiento de la persona en las imágenes o del receptor es una violación grave de las políticas de WhatsApp y puede resultar en la suspensión de la cuenta y posibles consecuencias legales.

- Reportes de otros usuarios: Si alguien con quien se comparten las fotos íntimas se siente incómodo y reporta el contenido a WhatsApp, la plataforma podría revisar y tomar medidas, incluyendo la suspensión de la cuenta.

Los usuarios sí pueden enviar fotos íntimas por WhatsApp. (Imagen ilustrativa Infobae)

- Distribución masiva: Compartir fotos íntimas de manera masiva o con muchas personas puede ser visto como comportamiento inapropiado o spam, lo que podría llevar a la suspensión de la cuenta.

- Contenido ilegal: Enviar contenido que involucre a menores de edad o que sea ilegal en cualquier forma puede llevar a la suspensión inmediata de la cuenta y a acciones legales graves.

Por qué WhatsApp suspenden cuentas

Una cuenta de WhatsApp puede ser suspendida por varias razones según las Condiciones del servicio de la plataforma.

Los usuarios deben emplear los servicios de WhatsApp exclusivamente con propósitos legales y aceptables. Violaciones o malversaciones de los derechos de la plataforma, otros usuarios o terceros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad y propiedad intelectual, pueden resultar en la suspensión de la cuenta.

La difusión de contenido para adultos no consensuado es motivo de suspensión. (WhatsApp)

El uso ilegal de la cuenta, que incluya contenido obsceno, difamatorio, amenazante, acosador o que incite al odio, también puede dar lugar a la suspensión. La promoción de conductas ilegales, como delitos violentos o la explotación infantil, está estrictamente prohibida.

La publicación de información falsa, declaraciones incorrectas o afirmaciones engañosas puede ser motivo de suspensión. Además, hacerse pasar por otra persona o enviar comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajes masivos o automáticos, puede resultar en acciones contra la cuenta.

El uso no personal del servicio sin la autorización expresa de WhatsApp también puede ocasionar la suspensión de la cuenta.

Qué hacer si me suspenden la cuenta de WhatsApp

Es clave seguir los términos de uso de WhatsApp para evitar suspensiones. (WhatsApp)

Si una cuenta ha sido suspendida, el usuario verá el siguiente mensaje cuando abra WhatsApp: “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”.

Si un usuario cree que su cuenta ha sido suspendida por error, puede proceder de la siguiente manera: en la aplicación, debe seleccionar la opción “Solicitar revisión” para que WhatsApp investigue el caso. WhatsApp se compromete a responder una vez que haya completado la revisión. Es importante destacar que solo se puede revisar un número de teléfono por solicitud.

Para verificar el estado de la solicitud, el usuario debe abrir WhatsApp. Es importante tener en cuenta que enviar múltiples solicitudes no acelera el proceso de revisión. Una vez que el equipo de WhatsApp haya evaluado la cuenta y tomado una decisión, el usuario recibirá una notificación de la plataforma.

Suspensión por usar WhatsApp Plus

Los usuarios con WhatsApp Plus pueden ser suspendidos temporalmente por la aplicación de Meta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si un usuario recibe un mensaje dentro de la aplicación indicando “Cuenta suspendida temporalmente”, esto podría deberse al uso de una aplicación no oficial de WhatsApp como WhatsApp Plus o a actividades como la extracción de datos.

Si luego de la suspensión temporal el usuario no cambia a la aplicación oficial de WhatsApp o continúa extrayendo datos, su cuenta podría ser suspendida de manera permanente.

Las aplicaciones no autorizadas de WhatsApp representan un riesgo para la seguridad del usuario y no son respaldadas por WhatsApp. La extracción de datos, que implica la obtención automática de información, tanto específica como a gran escala, con fines no permitidos, infringe las Condiciones del servicio de WhatsApp.