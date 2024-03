Pospuesta la final del torneo estadounidense de Apex Legends por un 'hackeo' a varios jugadores en plena partida

Respawn Entertainment ha pospuesto la final del torneo estadounidense de Apex Legends tras sufrir un 'hackeo' en el que los actores maliciosos manipularon características del videojuego para permitir hacer trampas y ocasionar la ventaja de algunos jugadores, todo ello con el objetivo de descompensar la competición y mostrar la necesidad de implementar más medidas de seguridad para este título. Apex Legends, desarrollador por Respawn Entertainment, es un videojuego gratuito de tipo 'battle royale' y 'shooter' en primera persona en el que los jugadores compiten por equipos para sobrevivir, al tiempo que buscan munición, armas y un botín. Asimismo, se trata de un título en el que se puede competir de forma profesional a través del campeonato Apex Legend Global Series. En este marco, durante los últimos meses, la compañía distribuidora del videojuego, Electronic Arts ha celebrado el torneo norteamericano de Apex Legends Global Series 2024, cuya final ha tenido lugar durante la madrugada de este lunes. Sin embargo, no se ha coronado ganador ningún equipo participante, ya que la competición ha tenido que ser pospuesta por sufrir un 'hackeo' que impidió jugar con normalidad a los competidores, y con el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad del videojuego. Así lo ha comunicado la propia compañía Apex Legend Esports a través de una publicación en X (antigua Twitter), en la que ha explicado que tras sufrir un ataque por parte de 'hackers', la integridad competitiva estaba "comprometida" y, por tanto, han tomado la decisión de "posponer las finales de NA en este momento". En concreto, tal y como han compartido algunos usuarios y los propios jugadores afectados a través de clips de Twitch, el 'hackeo' permitió que los actores maliciosos interrumpiesen las partidas y manipularan algunas características del videojuego beneficiando a jugadores concretos, ya que les permitían hacer trampas. Por ejemplo, algunos competidores pudieron ver la ubicación de sus oponentes durante la partida. Se trata de una capacidad conocida como 'Wallhack', con la que las paredes del espacio del videojuego se vuelven parcialmente transparentes, permitiendo que los jugadores puedan visualizar si hay un jugador escondido tras una pared. Igualmente, tal y como ha señalado en una publicación en X el jugador conocido como ImperialHal, sufrió una modificación en su partida a la que habitualmente se refieren como 'Aimbot', con la que recibió una mejora artificial de su puntería, teniendo así más ventaja sobre el resto de jugadores. Además, durante la partida, los propios 'hackers' utilizaron el chat de las cuentas de los jugadores afectados para denunciar estas acciones y atribuirse el ataque. Por ejemplo, desde la cuenta del jugador profesional Genburten, escribieron 'by Destroyer2009 & R4andom' y 'Apex hacking global series'. Por su parte, los jugadores reclaman a Electronic Arts que arreglen estos problemas y consigan un mejor sistema de antitrampa, tal y como lo ha compartido en otra publicación de X Genburten. Con todo ello, la compañía no ha compartido una nueva fecha para celebrar la final de la competición norteamericana de Apex Legend Global Series. Sin embargo, ha señalado que "pronto" compartirá más información al respecto.