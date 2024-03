(Crónica) El Aston Villa no aprovecha el tropiezo del Tottenham y empata ante el West Ham

El Aston Villa no pasó del empate ante el West Ham (1-1) este domingo en la vigésima novena jornada de la Premier League, un resultado con el que los de Unai Emery no aprovechan del todo el tropiezo del Tottenham, su principal rival por la cuarta plaza, la última de acceso a la Liga de Campeones. Antes de la media hora, los 'hammers' se adelantaron después de que Michail Antonio se lanzase en plancha para rematar de cabeza un centro de Vladimir Coufal, en una primera mitad en la que el portero argentino de los 'villanos' 'Dibu' Martínez evitó una diferencia mayor. Tras el descanso, el propio delantero jamaicano volvió a ver puerta en el minuto 49 en una acción que el colegiado anuló por mano. En el 79, Nicolò Zaniolo, que no anotaba desde hace tres meses, igualó la contienda, y ya en el descuento, el VAR actuó de nuevo para volver a dejar sin efecto otro gol del West Ham, esta vez de Tomas Soucek, tras una jugada enmarañada en el área en la que vio mano. De esta manera, el Aston Villa, que entre semana eliminó al Ajax en la Conference League, enlaza su segunda jornada sin ganar y continúa cuarto en la tabla con 56 puntos, tres más que un Tottenham -con un partido menos- que el sábado cayó goleado ante el Fulham (3-0). El West Ham, séptimo (47), tiene la quinta posición a nueve unidades tras sumar cuatro fechas consecutivas.