Maduro es proclamado candidato presidencial por el PSUV

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido proclamado este sábado candidato a renovar el cargo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones del 28 de julio. "Si ustedes me apoyan y me protegen, este año volveremos a triunfar por el camino de la verdad (...). Acepto y asumo esta candidatura y junto al pueblo iremos por una nueva victoria (...). Un hombre solo no es nadie. A nosotros nos mueve el amor, somos una familia", ha subrayado Maduro en el acto oficial de proclamación, según recoge el portal venezolano Últimas Noticias. "Yo estoy aquí por ustedes, por su fuerza, por su inteligencia, por su sabiduría, por su perseverancia. Yo estoy aquí por el pueblo, por eso, que hoy 16 de marzo de este año 2024, acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. La acepto, la asumo y con el apoyo del pueblo iremos a una nueva victoria de las fuerzas bolivarianas y chavistas", ha añadido desde el Poliedro de Caracas, que acoge el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "He estado recorriendo las calles en un reencuentro hermoso con el pueblo, recorriendo de punta a punta nuestro país. Por donde usted vaya lo que se encuentra es a un pueblo patriótico, lleno de heroísmo, pero sobre todo, lleno de esperanza", ha destacado. Maduro ha aprovechado para denunciar una campaña para invisibilizar el apoyo "rotundo" del pueblo venezolano a la Revolución Bolivariana. "No importa. Censúrenme, prohíbanme, persíganme, pero aquí hay un solo destino: la victoria popular el próximo 28 de julio de este año 2024", ha asegurado. El dirigente ha señalado que a pesar de los ataques e intentos desestabilizadores, "el pueblo ha podido más que los apellidos y los títeres como el prófugo Juan Guaidó, así como los intentos de golpes de Estado y de magnicidio". "Hemos cumplido la palabra, la paz social, hay paz en Venezuela así le arda al imperialismo, Querían hacer lo que han hecho en Haití, en Ecuador", ha reprochado antes de destacar los logros recientes en materia económica, en la producción de alimentos o la protección del pueblo venezolano. Maduro ha recordado anteriores procesos electorales y la orden que le dio Hugo Chávez. "Superando el dolor y las lágrimas fuimos a la batalla" en 2013 y en las elecciones siguientes.