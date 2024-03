(Previa) Oportunidad para Aston Villa y Tottenham de escaparse en el parón por la FA Cup

Solo cuatro partidos correspondientes a la jornada 29 de la Premier League se disputarán este fin de semana, reservado en Inglaterra para las eliminatorias de cuartos de final en la FA Cup, donde se verá un Manchester United vs Liverpool FC durante la sesión dominical. En lo referente al campeonato liguero, Tottenham Hotspur y Aston Villa tendrán sendas oportunidades de vencer para rellenarse de ánimo, para asentarse en los puestos europeos y para alejarse precisamente de los 'diablos rojos', sus inmediatos perseguidores. Eso sí, ambos jugarán fuera de casa y ante rivales peligrosos. La visita de los 'spurs' será en el turno sabatino (18.30 horas) a Craven Cottage, frente a un Fulham FC que transita la zona tranquila de la clasificación con 35 puntos. Lejos del descenso y de las posiciones europeas casi por igual, los de Marco Silva salieron recientemente de un bache con tres victorias en sus cinco últimas citas de Premier. Por su parte, los pupilos de Ange Postecoglou también están en buena forma a razón de cuatro triunfos, un empate y una única derrota en sus seis últimos compromisos ligueros. Con 53 puntos en su casillero, son actualmente quintos y han jugado un partido menos que su perseguidor Manchester United, que ocupa la sexta plaza con 47 puntos. Como inquilino de la cuarta posición está con 55 puntos el Aston Villa, que en la pasada jornada de Premier perdió en casa por un duro 0-4 precisamente ante el Tottenham. Sin embargo, los 'villanos' sanaron luego sus heridas goleando (4-0) al Ajax de Ámsterdam y accediendo así a los cuartos de final de la Conference League. Para retomar el pulso doméstico, los de Unai Emery visitarán este domingo (15.00 horas) al West Ham, que luce 43 puntos y sigue luchando por ocupar zona noble. Los 'hammers' también compaginan su concurso liguero con presencia en torneo continental, habiendo llegado a cuartos de la Europa League tras remontar su cruce previo ante el Friburgo. En lo concerniente a la FA Cup, aparte del partido en Old Trafford entre 'diablos rojos' y 'reds', se vivirá un Wolverhampton vs Coventry, un Chelsea vs Leicester y la atención se centrará sobre todo en el duelo del Manchester City contra el Newcastle United en la sesión sabatina. --PROGRAMA DE LA JORNADA 29 EN LA PREMIER LEAGUE. -Sábado 16 de marzo. Burnley - Brentford. Luton Town - Nottingham Forest. Fulham - Tottenham. -Domingo 17. West Ham - Aston Villa.