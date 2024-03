Indicios de la fusión galáctica más distante jamás vista

Una galaxia observada por el telescopio espacial Webb, vista como era cuando el Universo tenía 510 millones de años, resulta mucho más masiva y madura de lo esperado para esa región del cosmos. Gz9p3 parece contener varios miles de millones de estrellas y además es alrededor de 10 veces más masiva que otras galaxias que el telescopio Webb ha visto en épocas similares de la historia del universo. Las nuevas imágenes de la galaxia muestran una morfología típicamente asociada con dos galaxias que interactúan. Y la fusión no ha terminado porque todavía se ven dos componentes. Cuando dos objetos masivos se unen de esta manera, efectivamente desechan parte de la materia en el proceso. Entonces, este asunto descartado sugiere que lo que observamos es una de las fusiones más distantes jamás vistas, explica en un comunicado el doctor Kit Boyet, astrónomo de la Universidad de Melbourne y autor de la nueva investigación, publicada en Nature Astronomy. A continuación, el estudio profundizó para describir la población de estrellas que forman las galaxias en fusión. Usando el James Webb, pudimos examinar el espectro de la galaxia, dividiendo la luz de la misma manera que un prisma divide la luz blanca en un arco iris, explica Boyet. No se preveía una población tan madura y de edad avanzada, teniendo en cuenta lo tempranas que tendrían que haberse formado las estrellas para haber envejecido lo suficiente en esta época cósmica. La espectroscopia es tan detallada que se puede ver las características sutiles de las estrellas viejas que nos dicen que hay más allí de lo que piensas, añade. Los elementos específicos detectados en el espectro (incluidos el silicio, el carbono y el hierro) revelan que esta población más antigua debe existir para enriquecer la galaxia con una gran cantidad de sustancias químicas. Lo sorprendente no es sólo el tamaño de las galaxias, sino también la velocidad con la que crecieron hasta alcanzar un estado químicamente maduro, subraya este investigador. Estas observaciones proporcionan evidencia de una acumulación rápida y eficiente de estrellas y metales inmediatamente después del Big Bang, ligada a fusiones de galaxias en curso, lo que demuestra que galaxias masivas con varios miles de millones de estrellas existieron antes de lo esperado. Las galaxias aisladas construyen su población de estrellas in situ a partir de sus reservas finitas de gas; sin embargo, esta puede ser una forma lenta de crecimiento para las galaxias. Las interacciones entre galaxias pueden atraer nuevos flujos de gas prístino, proporcionando combustible para una rápida formación estelar, y las fusiones proporcionan un canal aún más acelerado para la acumulación y el crecimiento de masa. Todas las galaxias más grandes de nuestro Universo moderno tienen una historia de fusiones, incluida nuestra propia Vía Láctea, que ha crecido hasta su tamaño actual a través de sucesivas fusiones con galaxias más pequeñas. Estas observaciones de Gz9p3 muestran que las galaxias pudieron acumular masa rápidamente en el Universo temprano mediante fusiones, con eficiencias de formación de estrellas superiores a las que esperábamos.