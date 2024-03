Netflix anuncia una docuserie sobre la trayectoria del tenista español Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz tendrá su docuserie, 'Alcaraz, la docuserie, en Netflix, un proyecto creado por la productora Morena Films que se adentrará en la trayectoria del actual número dos del mundo y con el que los aficionados disfrutarán de "todo lo que no se ve en una pista de tenis", según un comunicado. Netflix anunció este jueves 'Alcaraz, la docuserie, un increíble camino a través de los ojos de Carlos Alcaraz', un nuevo proyecto "cuyo rodaje comenzó durante el pasado 'Slam de Netflix'", con triunfo ante Rafa Nadal, el pasado 3 de marzo. "Esta serie documental, creada por Morena Films, nos adentrará en la trayectoria profesional del actual número 2 del tenis, Carlos Alcaraz", avanzó la plataforma. "Estoy muy contento por vivir esta experiencia con Morena Films y Netflix. La gente va a conocer todo lo que no se ve en una pista de tenis. Creo que es algo muy diferente. Espero que disfrutéis de esta serie igual que lo haré yo", afirmó Carlos Alcaraz. Por su parte, el director de contenidos de No Ficción en España y Portugal de Netflix, Álvaro Díaz, se mostró "muy ilusionado" con el proyecto. "El mundo entero conoce los éxitos y el talento de Carlos. Es una oportunidad única de acompañarle durante una temporada decisiva en las pistas y descubrir fuera de ellas, de su mano y la de su entorno, a la persona y sus valores", dijo. El proyecto se suma a otros lanzados por Netflix como LaLiga 24, que llegará "próximamente"; Formula 1: La emoción del Grand Prix, Full Swing, NASCAR: A toda velocidad, Secretos del deporte, Quarterback, Tour de France: el corazón del pelotón, Bajo presión: La selección femenina de EE. UU. y el Mundial de fútbol, Seis Naciones: El corazón del rugby, entre otros.