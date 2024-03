Tania Llasera niega su separación sentimental

Tras una escapada a Bilbao con sus hijos, los seguidores de Tania Llasera empezaron a especular sobre una posible separación con su marido, Gonzalo Villar, con quien comparte su vida desde hace más de quince años... sin embargo, este miércoles hemos hablado con ella y nos ha asegurado que no hay ningún distanciamiento. "Ah, bueno, sí, la supuesta separación" respondía con humor al ser preguntada por estas informaciones vertidas en redes sociales y aseguraba que "últimamente por trabajo nos hemos visto menos de lo que nos gustaría, pero ahora viene la Semana Santa, vamos a estar de vacaciones juntos. Me ha prometido que no va a trabajar. Y esto, al final, es la conciliación de muchísimas familias". Además, con toda naturalidad, la presentadora de televisión nos comentaba que "habrá parejas separadas que se vean más", una frase que utiliza muy a menudo y que refleja su realidad porque "es verdad la últimamente, pero no pasa nada". Y es que a pesar de esa distancia que les separa en algunos momentos, Tania nos explicaba que "el amor está ahí, yo estoy muy segura de mis sentimientos por él, él de los suyos por mí, y no hay ningún tipo de separación, ni de crisis siquiera. Y le hemos pasado en otros momentos que igual parecía que éramos más felices, y ha habido sus crisis, ahora mismo no" sentenciaba. La presentadora nos ha asegurado que se vio obligada a dar explicaciones acerca de su situación sentimental a sus seguidores por el revuelo que se formó: "Sí, claro que sí, al final nos debemos a nuestras comunidades de seguidores, de redes sociales, yo no estaría aquí recibiendo un premio si no tuviera un número importante de seguidores y de gente que me busca y le gusta mi contenido". Y es que Llasera cree que "hay que saber que con todo gran poder, llega una gran responsabilidad y es importante predicar con el ejemplo en todo momento. Y sí, hay una transparencia absoluta entre la gente que me sigue y yo misma. Me guardo mi parcelita personal, lo enseño a mis hijos, lo enseño a mi marido. Hay cosas que, bueno, me expongo yo, pero intento, en la medida de lo posible, que mi cajita personal quede en lo personal, en lo privado". Por último, hablábamos con ella en cuanto a sus proyectos profesionales y nos desvelaba que "mi proyecto es decir que no a casi todo. Vengo a esto porque me apetece muchísimo. Pero me estoy tomando este año también para decir que no. Solo me apetece decir que sí a cosas que me saquen de mi zona de confort" para que "no esté muy aburrida de hacer siempre lo mismo. Soy de esas personas que necesita que le den grilla. Así que ni voy a escribir un libro, voy a centrarme en mi familia y ya el año que viene veremos".