La ex primera dama de Honduras Ana García anuncia su candidatura a la Presidencia

La ex primera dama de Honduras Ana García de Hernández, pareja del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), declarado culpable por narcotráfico, ha anunciado su candidatura a las elecciones generales del país centroamericano, que se celebrarán el 30 de noviembre de 2025. "Pueblo hondureño: ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos, lo he puesto en manos de Dios, he pedido su dirección así como ante la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo. Hoy quiero anunciar a Honduras que he decidido lanzar mi precandidatura a la Presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030. Desde mañana comenzaremos nuestra cruzada por la justicia", ha manifestado. García de Hernández, que ha comparecido junto a sus hijas, ha señalado que conoce "lo que hay que hacer" y que sabe "de la dedicación y la lucha que ha tenido" su marido "cada día", conociendo "las grandes necesidad que hoy vive Honduras", según declaraciones recogidas por el periódico hondureño 'Proceso'. Asimismo, ha manifestado que una de las grandes necesidades que vive el país es la injusticia, refiriéndose al veredicto de culpabilidad de la semana pasada contra Orlando por parte de un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) por tres cargos de narcotráfico. "No lo hago solo por mi familia, lo hago por todo el pueblo hondureño, que fue agredido al tratárseles y llamárseles de la peor manera", ha aseverado, antes de mencionar que conversará con cada miembro del Partido Nacional para "llevar su mensaje y competir de manera limpia". El jurado del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, declaró culpable por unanimidad al expresidente, que fue detenido apenas unas semanas después de dejar el cargo, de los cargos de conspirar para "importar una sustancia controlada a Estados Unidos", así como de usar y portar armas de fuego, y "conspirar para usar" estas armas, "incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos". El 15 de febrero de 2022, solo dos semanas después de dejar la Presidencia, Hernández fue detenido en una mediática operación en su cada, de la que salió ataviado con un chaleco antibalas y encadenado de pies y manos. Un mes después se aprobó su extradición a Estados Unidos. A Hernández se la acusa de haber estado relacionado con, entre otros, el capo mexicano de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de protección para evitar una posible extradición. Su hermano, Antonio Hernández, ya fue condenado por un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua y a pagar 138 millones de dólares (126 millones de euros).