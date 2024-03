Pau Cubarsí: "Ha sido uno de los mejores días de mi vida"

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha reconocido que este martes, en el que el conjunto azulgrana ha avanzado a cuartos de final de la Liga de Campeones tras superar en el partido de vuelta al Nápoles (3-1), ha sido "uno de los mejores días" de su vida, y ha asegurado que está "pendiente" tanto del sorteo de 'Champions' del viernes como de la lista del seleccionador Luis de la Fuente, que se conocerá el mismo día. "Ha sido uno de los mejores días de mi vida, ya que hemos pasado a cuartos después de años difíciles del club. Hemos salido a ganar desde el principio y así se ha visto en el partido, señaló a Movistar+. "Hemos pasado de la presión a la ambición para salir a ganar desde el principio, lo hemos dado todo y así lo hemos conseguido", continuó. El de Girona, de 17 años, recibió además el premio al mejor jugador del encuentro. "Este es mi juego, jugar con calma, jugar a lo que yo sé, y si puedo ayudar al equipo, muy contento. Me gusta salir y jugar desde atrás como se ha hecho siempre aquí en Can Barça, y en los duelos siempre intento ir a 200% a ganarlos", subrayó. Por último, Cubarsí reconoció que está "pendiente" tanto del sorteo de la 'Champions' como de la lista de la selección española, dos acontecimientos que se producirán el viernes. "Estoy pendiente de los dos, porque los dos son importantes, pero sobre todo de la 'Champions'. (Sobre la lista) Aún no lo sé hasta que salga la lista, ya veremos; si estoy, muy contento, y si no, ya se darán más oportunidades", concluyó.