Pepe Barroso Silva y Gara Arias nos hablan de su hijo

Tras convertirse en padre por primera vez junto a Gara Arias el pasado 29 de mayo de 2022, hablábamos con Pepe Barroso Silva hace nos días y nos confesaba estar encantado con su papel de padre, aunque confiesa que lo más duro es "compaginar" trabajo y paternidad: "Se porta fenomenal, se porta súper bien y aprovechando al máximo los ratitos que tenga con él, y cuando toca trabajar estar donde hay que estar". Sin embargo, todavía no le habíamos podido preguntar a ella cómo lleva la maternidad y nos ha confesado que: "Tenemos muy claro como lo que queremos los dos, enfocado con el niño, y ahora es más un poco tener paciencia. Y bien, la verdad que muy bien, y malabares cuando viajamos y demás, pero él colabora, es buen niño". Pepe y Gara presumían de su bebé ante nuestras cámaras, asegurándonos que ha conseguido quitarles el protagonismo: "ya no existimos nosotros, ya es el niño" porque "hemos pasado a segundo o tercer plano", apostillaba el modelo. Además, la pareja nos ha comentado que no descarta pasar por el altar, aunque ahora están "intentando disfrutar el momento ahora, poco a poco, no tenemos prisa". Gara también lo tiene claro: "Primero trabajar, intentar comprarnos una casa, que las cosas... Y ya poco a poco ya vamos viendo". Por último, le preguntábamos a Pepe por la participación de Victoria Federica en 'El Desafío' y nos aseguraba que "no tengo absolutamente nada que opinar. Cada uno hace lo que quiere y esa libertad a mí es lo que me pone feliz verlo desde fuera".