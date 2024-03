Novak Djokovic evita un susto ante Aleksandar Vukic y avanza a tercera ronda en Indian Wells

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha debutado esta madrugada en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada, con una trabajada victoria en segunda ronda ante el australiano Aleksandar Vukic (6-2, 5-7, 6-3), que le permite citarse con el italiano Luca Nardi en el camino por su sexto título en el desierto californiano. En su triunfo número 400 en un ATP Masters 1.000 y su regreso a un torneo en el que no competía desde 2019, el primer cabeza de serie se tuvo que emplear a fondo para derrotar a su rival que tuvo un mejor resultado en los largos peloteos, con 19 golpes ganadores desde la línea de fondo frente a los 13 de 'Nole'. Sin embargo, Djokovic ganó el 83% de los puntos con su primer saque y condenó a Vukic a ganar sólo el 27% de los puntos de segundo servicio. El número uno del mundo comenzó el duelo rompiendo el saque de su adversario, y encarriló el primer set con otra rotura en el séptimo juego. A pesar de todo, Vukic no se rindió y consiguió igualar la contienda en la segunda manga, en la que se adelantó 3-0 antes de anular la respuesta de Djokovic con otro quiebre en el último juego. Djokovic encontró el camino desde el fondo de la pista y anuló la derecha del tenista oceánico en un tercer parcial en el que anuló las dos bolas de 'break' de su adversario. Logró una rotura decisiva en el quinto juego, antes de cerrar el partido al resto tras dos horas y 10 minutos. El serbio, que no jugaba desde su derrota en semifinales del Abierto de Australia ante Jannik Sinner a finales de enero, se enfrentará ahora al 'lucky loser' italiano Luca Nardi, que derrotó al chino Zhang Zhizhen (6-3, 3-6, 6-3).