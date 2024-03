China reitera su postura de que las viviendas no son para la especulación

China ha reiterado su postura de que las casas son para que viva la gente y no para la especulación, manteniendo su posición incluso cuando una crisis inmobiliaria pesa sobre la demanda. "Debemos adherirnos, hasta el final, a la creencia de que la vivienda es para vivir, no para especular", ha dicho este sábado el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, Ni Hong, en una conferencia de prensa en Pekín y así lo ha recogido la agencia Bloomberg. "El Gobierno garantiza las necesidades básicas de vivienda y el mercado satisface otros requisitos y sistemas de vivienda diversificados, estableciendo un mercado tanto para alquiler como para compra", ha agregado. Esta aclaración se ha producido después de que el borrador del informe sobre la labor del Gobierno del primer ministro Li Qiang omitiera el eslogan "la vivienda es para vivir, no para especular" por primera vez desde 2019. La frase ha sido utilizada constantemente por los funcionarios desde 2016 y se ha convertido en una forma importante para que Pekín señale su intención de enfriar un mercado entonces sobrecalentado. Si bien el mercado inmobiliario de China todavía tiene "un gran potencial", el ministro ha reconocido que la dificultad actual está relacionada con problemas con el capital, pero ha afirmado que los promotores que sean gravemente insolventes y no puedan operar deberían declararse en quiebra o reestructurarse. Ni también ha relatado que el Gobierno impulsará las ventas de viviendas terminadas y reformará los mecanismos básicos para la recaudación de fondos y ventas de propiedades, sin dar detalles y se ha hecho eco del informe de trabajo del Gobierno, afirmando que las autoridades actuarán más rápido para fomentar un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario, incluida la construcción de viviendas subsidiadas por el Gobierno. Esto está en consonancia con el mantra de "prosperidad común" del presidente Xi Jinping para reducir la brecha de riqueza. En respuesta a una pregunta sobre los esfuerzos de renovación urbana de China, Ni ha asegurado que las autoridades renovarán 50.000 comunidades antiguas este año. El gobierno completó el año pasado inversiones en renovación urbana por valor de 2,6 billones de yuanes (unos 330.000 millones de euros).