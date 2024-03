Rodri: "Me encantaría que un medio defensivo como yo ganase un día el Balón de Oro"

París, 9 mar (EFE).- El internacional español del Manchester City Rodri Hernández, quien terminó en quinto lugar en la última edición del Balón de Oro, reconoció que le encantaría que un medio defensivo como él venciese un día ese galardón porque enviaría un importante mensaje a los jóvenes que quieren jugar en esa posición.

En una entrevista publicada este sábado en "France Football", el antiguo jugador del Atlético de Madrid también dejó elogios a su técnico en ese club durante la 2018-2019, Diego Pablo Simeone, y a su actual entrenador, Pep Guardiola.

"Sé que centrocampistas legendarios nunca lo han logrado (el Balón de Oro), pero me encantaría que un medio defensivo como yo lo pudiese ganar, eso significaría mucho, tanto por el premiado como para los jóvenes que quieran jugar en esa posición para que supiesen que tienen derecho a ser reconocidos, aunque no marquen goles o no sean especialmente vistosos en su juego", incidió.

A pesar de su ambición asumida por vencer la distinción, Rodri, de 27 años, aseguró que "saborea" el quinto puesto en el ránking en 2023.

De Simeone, con el que coincidió una sola temporada, el medio defensivo madrileño y ex del Villarreal aseveró que aprendió "otra dimensión del juego", pues empezó a "ser competitivo en los duelos, a ser fuerte cuando el equipo lo está pasando mal".

Con Guardiola, que le fichó en 2019 a cambio de 70 de millones de euros, Rodri ha mejorado "tanto en el plano táctico como en el mental". "Él (Guardiola) conoce todo de esa posición (medio defensivo)", expresó el internacional español.

"Donde yo juego, tus colegas esperan de ti que seas su boya de rescate, con o sin balón, especialmente si el partido está tenso. Tus colegas tienen que sentir en tu juego: 'no entremos en pánico, vamos a retomar el control del partido'", agregó.

El centrocampista del City recordó cómo fue su histórico gol que tumbó al Inter de Milán el 10 de junio de 2023 y dio a los ingleses su primera Champions.

"Recuerdo el bosque de piernas que había en un pequeño espacio y el golpeo que sale perfecto y termina dentro. Hice el sprint más rápido de mi vida para celebrarlo cerca del poste del córner y dije a mis colegas nada más conmemorarlo: '¡chavales, todavía faltan 20 minutos, 20 minutos!'", refirió.

Rodri, internacional español en 48 ocasiones, juzgó que el mejor medio defensivo de la historia es su antiguo colega en la Roja, Sergio Busquets (ex del Barça, hoy Inter de Miami), del que deseó emular su "regularidad alucinante" y su primer toque de balón.

"Sergio es increíble en pequeños espacios, nadie ha tenido un primer toque de balón como él, por su calidad en el pie, cómo mueve el cuerpo y la velocidad de su cerebro para hacer el buen control ante la presión de dos o tres rivales", indicó.

El medio del City aclaró que se distingue de Busquets por tener "más impacto físico y más proyección en los últimos 30 metros".