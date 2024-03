Terelu Campos, su reacción al salto del helicóptero de Carmen Borrego en 'Supervivientes'

Demostrando su apoyo incondicional a Carmen Borrego en la que sin duda ya se está convirtiendo en la mayor aventura de su vida, Terelu Campos ha querido compartir con sus seguidores cómo ha vivido el arranque de 'Supervivientes 2024', y el momento que más miedo le daba a su hermana, el salto del helicóptero al que todos los concursantes se enfrentan a su llegada a los Cayos Cochinos. Y su reacción no ha podido ser más significativa y emocionante. En el vídeo que ha publicado en Instagram -casi en riguroso directo- vemos a la madre de Alejandra Rubio, con la que ha visto la primera gala del reality en su casa, mirando expectante a su televisor cómo Carmen, asustadísima, no se decidía a lanzarse al mar desde varios metros de altura. Nerviosa, rezando y lanzando gritos de ánimo a la pantalla a pesar de que su hermana no podía ni verla ni escucharla, Terelu ha jaleado a su hermana pequeña -"Venga Carmen, ¡vámonos!"- y, cuando por fin se ha lanzado desde el helicóptero, no ha dudado en celebrarlo eufórica saltando, aplaudiendo y gritando muy feliz y orgullosa al ver que Carmen ha conseguido superar su mayor temor. "¡Lo ha hecho, lo ha hecho, qué ovarios tiene!" ha exclamado muy emocionada. "No puedo estar más contenta y más orgullosa, porque yo más que nadie sé, el gran esfuerzo que has hecho, tu gran superación. Por muchas más semanas superándote" ha escrito en el post, dejando claro que seguirá apoyando a Carmen al pie del cañón durante todo el programa.