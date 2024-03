La infanta Elena responde con una gran sonrisa a la sonada ausencia de su padre en el funeral de Fernando Gómez-Acebo

Nueva polémica para el Rey Juan Carlos por su sonada ausencia en el último adiós a su sobrino Fernando Gómez-Acebo. Y no por no haber viajado a España para estar presente en el funeral y entierro del hijo menor de la infanta Pilar, con el que siempre mantuvo una estrecha relación; sino porque mientras su familia despedía desolada al primo de Felipe VI -que falleció el pasado viernes a los 49 años a causa de una grave insuficiencia respiratoria- el Emérito asistía a la primera carrera de Fórmula 1 de la temporada en Bahrein. Una aparición que se ha criticado desde diferentes sectores, que creen que Don Juan Carlos se podría haber ahorrado el apoyar a Fernando Alonso y Carlos Sainz con la muerte de su querido sobrino tan reciente. Un gesto que muchos no entienden y que se rumorea que el monarca intentaría 'remendar' asistiendo al funeral que se celebrará en memoria del hijo de doña Pilar en una iglesia de Madrid dentro de unos días. A falta de confirmación oficial de cuándo se producirá el regreso del Emérito a nuestro país -aunque todo apunta a que el 15 de marzo estará regateando en Sanxenxo- la infanta Elena continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales sin aclarar la razón por la que su padre no estuvo en el entierro de Fernando Gómez-Acebo siendo uno de sus sobrinos con los que más relación tendría. Sin embargo, nos ha sorprendido la sonrisa de la hermana de Felipe VI a su llegada al trabajo, con la que sin duda ha querido quitar hierro a la polémica que se ha creado en torno a la ausencia de Don Juan Carlos en un trance especialmente doloroso para toda la familia.