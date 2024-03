Henry Kronfle: "¿Quién se preocupa por los derechos humanos de los buenos ecuatorianos?"

Jesús Lozano

Madrid, 5 mar (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Kronfle, pidió este martes dejar de preocuparse "un poquito" de los derechos humanos de los "malos" y comenzar a ocuparse más de los de la "buena gente" del país, que se encuentra en estado de excepción para combatir el crimen organizado.

"Siempre nos estamos preocupando por los derechos humanos de los terroristas, de los grupos delincuenciales organizados. ¿Y quién se preocupa por los derechos humanos de los ciudadanos de bien?", se preguntó en una entrevista con EFE en Madrid al ser preguntado por las denuncias de supuestas extralimitaciones como las que habrían cometido militares al intervenir en prisiones.

Aseguró que defiende la libertad de expresión, pero matizó: "Los buenos estamos tras las rejas (encerrados en casa por miedo) y los malos están sueltos, los buenos no estamos armados y los malos están armados, los buenos (...) son asesinados en las calles, los malos no son asesinados. ¿Quién habla de los derechos humanos de los buenos?", reiteró.

Kronfle concluye una estancia de varios días en España, donde se reunió con la comunidad ecuatoriana para conocer sus problemas y demandas; en Barcelona, asistió al Congreso Mundial de Móviles y se entrevistó con el cardenal arzobispo Juan José Omella para hablar del próximo Congreso Eucarístico Internacional de Quito.

En Madrid se vio con las autoridades parlamentarias nacionales y de la región de Madrid para el intercambio de experiencias legislativas.

Tras apenas cuatro meses como presidente del parlamento ecuatoriano, una cámara muy fragmentada en una diversidad de grupos, reconoció Kronfle que no es fácil ejercer sus funciones.

"En base a la racionalidad, buscamos consensos en temas que van más allá de las ideologías", explicó.

Valoró que la Asamblea haya apoyado la declaración por el presidente Daniel Noboa del "conflicto armando interno" contra el crimen organizado.

"Eso ha generado una suerte de patriotismo porque nos hemos unido en el dolor de ver lo que se está viviendo, y esa suerte de patriotismo también ha generado, de alguna manera, una racionalidad en temas que superan a los partidos políticos (...) como es la seguridad, la generación de empleo, la salud y la educación", argumentó. Así, se han aprobado 12 leyes con un altísimo grado de respaldo.

El propio Kronfle obtuvo la Presidencia de la Asamblea con el voto de 128 de los 137, cuando su partido, el Social Cristiano, no es el mayoritario.

"Eso me ha permitido poder manejar hasta el día de hoy la Asamblea Nacional de manera no solamente eficiente, sino apegada a las prioridades y a las necesidades urgentes que tiene el pueblo ecuatoriano", comentó.

Interrogado por si el actual mandato legislativo es demasiado corto, pues comenzó tras las elecciones de 2023 y termina en 2025, respondió: "Siempre el tiempo va a ser escaso para abordar grandes problemas. Lo que hay que intentar siempre es abordar primero los problemas que toman más tiempo", que son normalmente "estructurales y no coyunturales".

Así, las primeras leyes aprobadas, se puede ver "con claridad" que son de seguridad, de "fortalecimiento y apoyo" a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, otras en pro de la creación de la nueva Universidad, sobre generación de empleo y mejoras fiscales para inversiones nuevas; y se ha trabajado en una nueva ley energética.

Una Asamblea comprometida con las fuerzas del orden

Resaltó Kronfle el papel del parlamento en apoyo del estado de excepción, pues antes de que la Corte Constitucional lo avalara recientemente, la Asamblea hizo un pronunciamiento.

"La Asamblea Nacional hizo una declaración muy concreta en donde aquellos jueces o fiscales que quieran interferir con las fuerzas del orden y mañana sancionar a alguien (porque se hubiera sobrepasado en su actuación), nosotros íbamos a darles amnistías y o indultos cuando sean necesarios como Congreso Nacional". Y eso es "un primer apoyo concreto y fuerte para la lucha contra la inseguridad", argumentó.

Y en esta situación de narcotráfico, violencia, crisis socioeconómica y emigración, ¿tiene salida Ecuador?

"Por supuesto que tiene salida -contestó Kronfle- (...) Lo que hay que trabajar es esa salida es de manera seria, urgente y preocupándonos de los problemas urgentes que tiene el país".

Para ello son necesarias políticas públicas que generen empleo. "Antes se descuidaron estas cosas porque no había gobernabilidad" y "cuando usted no tiene seguridad jurídica, cuando usted no tiene seguridad política y cuando usted no tiene seguridad ciudadana, no puede fluir la inversión y, si no hay inversión, no hay generación de empleo", resumió. EFE

