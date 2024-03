La gran banca aplicó medio centenar de despidos disciplinarios en 2023 gracias a sus canales de denuncia

Santander y BBVA aplicaron 481 despidos como medidas disciplinarias en 2023 gracias a las comunicaciones, quejas y denuncias que recibieron en los canales internos de denuncia que tienen en todas las geografías en las que operan, según las memorias anuales consultadas por Europa Press. Las entidades disponen de estos canales internos para que cualquier empleado y, en algunos casos, proveedores, clientes o inversores, presenten quejas o denuncias por posibles incumplimientos de los códigos éticos o malas prácticas. Por ejemplo, Santander señala que en 2023 recibió 3.611 comunicaciones, de las cuales el 63,4% era por incumplimiento del código general de conducta del banco, refiriéndose principalmente a cuestiones de acoso laboral, fraude interno, comercialización de productos y prevención de blanqueo de capitales; un 30,2% por incumplimiento de conducta en el ámbito de recursos humanos, sobre todo por conflictos interpersonales derivadas de "falta de liderazgo" e incumplimiento de los comportamientos corporativos; y el 6,4% restante por otras cuestiones. Además, la entidad informa de que recibió 125 comunicaciones relativas a igualdad de oportunidades y no discriminación, de las que 12 de ellas dieron lugar a medidas disciplinarias, incluyendo seis despidos. Igualmente, recogió 15 comunicaciones categorizadas de corrupción, que supuso el despido de dos personas. En total, Santander aplicó medidas disciplinarias en 655 casos, de las cuales 366 fueron despidos. Esto supone reducir las cifras de 2022, cuando el banco recibió 3.935 comunicaciones y puso en marcha medidas disciplinarias en 907 casos, de los cuales 387 fueron despidos. Por su parte, el canal de denuncias de BBVA recibió 2.061 quejas en 2023, un 29% más con respecto a 2022, lo que el banco atribuye, principalmente, a las "labores de sensibilización y conocimiento" del propio canal de denuncia realizada por el grupo en los últimos trimestres. Las quejas recibidas se pueden clasificar, principalmente, en 1.037 sobre situaciones de relaciones o quejas laborales; 220 sobre discriminación o acoso; 347 sobre conducta con el cliente; 129 por conflictos de interés; 190 por fraude; 48 por potencial lavado de activos; 40 por privacidad y seguridad de la información; y otas 50 por otras tipologías. Además, BBVA señala que el 69% de estas comunicaciones proviene de de empleados y un 8% de terceros. El 23% restante no facilitó esta información. Así, durante el pasado ejercicio, el banco tramitó un total de 1.546 denuncias. Cerca del 38,4% de estas denuncias tramitadas finalizaron con la imposición de medidas disciplinarias, las cuales conllevaron 115 despidos disciplinarios. El banco también especifica en su memoria anual que activó el protocolo por acoso sexual en 25 ocasiones en 2023, frente a las 13 que registró en 2022, si bien fueron en 22 casos en los que se constató el acoso sexual, frente a los ocho del año anterior. En los 22 casos, se finalizó con el despido de las personas denunciadas. Además, el banco también tiene datos sobre acoso laboral, que se activó en dos ocasiones en 2023, si bien no tiene constancia de acoso en ninguno de los dos casos. CAIXABANK Y SABADELL CaixaBank declara en su memoria que recibió 62 comunicaciones en 2023, de las cuales tres fueron por posible incumplimiento del código de conduca telemático, 16 relativas a la comercialización de productos, transparencia y protección del cliente, seis por posible incumplimiento del código ético, nueve por protección de datos y 14 por acoso laboral y sexual. Hay otras 14 comunicaciones clasificadas como 'otros'. De las comunicaciones recibidas, el 45%, es decir, 28, fueron tramitadas, mientras que las 34% fueron inadmitidas por no cumplirse los criterios de admisibilidad. De las 28 comunicaciones admitidas, 26 finalizaron y dos están en curso. El banco informa de que diez finalizaron con acreditación de incumplimiento y se han aplicado medidas disciplinarias en nueve de ellas. En el caso restante, no se han aplicado medidas disciplinarias al cursar baja voluntaria la persona denunciada. En las 16 comunicaciones restantes no se ha acreditado incumplimiento. Por último, Sabadell recibió un total de 30 denuncias, de las cuales 20 fueron admitidas a trámite e investigadas, y diez fueron inadmitidas (ocho casos por no encontrarse dentro del ámbito material o personal del canal y dos casos por carecer de datos suficientes). Por tipologías, la entidad resalta como aspectos con mayor número de comunicaciones los relacionados con el acoso laboral, con seis casos, seis por incumplimientos del código de conducta y la normativa interna y tres por acoso sexual. De las 20 denuncias admitidas, en seis casos la entidad determinó la materialización de un incumplimiento, adoptándose medidas disciplinarias en cuatro ocasiones. A cierre de 2023, todavía había tres denuncias admitidas a trámite que estaban en curso de investigación interna.