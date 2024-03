'Llamadas desde Moscú' del cubano Alejandro Yero gana el 14 festival de Murcia IBAFF

Murcia, 2 mar (EFE).- La película 'Llamadas desde Moscú', del director cubano Luis Alejandro Yero, se ha hecho esta noche con el premio al mejor largometraje de la sección oficial de la decimocuarta edición del festival internacional de cine de Murcia 'IBAFF', informa la organización.

Yero consiguió el galardón, dotado con 10.000 euros de premio, con un ensayo de poco más de una hora, en el que pone su mirada en cuatro exiliados que buscan asilo político en Moscú poco antes de que la invasión de Ucrania sea anunciada en una trama hilada a través de una serie de llamadas telefónicas en las que conviven presente y futuro, y sus resistencias como inmigrantes queer e irregulares y los intercambios con el director de la película tras el estallido de la guerra.

La decisión del jurado profesional, integrado por Patxi Burillo, Irene M. Borrego y Daniela Urzola, fue unánime por “su manera acertada de articular la forma con un discurso político, potente y actual, que con pocos elementos consigue retratar el espíritu colectivo de una comunidad marcada por la tensión entre aislamiento e hiperconexión”.

Por su parte, los espectadores de esta edición del IBAFF, que ha contado con récord de asistencia en sala y de participación ciudadana con su voluntariado reuniendo centenares de personas cada tarde en la Filmoteca Regional, decidió otorgar el Premio del Público al Mejor Largometraje a 'Don’t expect too much of the end of the world', del cineasta rumano Radu Jude.

Se trata de un retrato no sólo de la realidad de la sociedad actual sino también de su reflejo en los medios de comunicación. Una película muy autorreflexiva sobre lo que significan las imágenes y lo que puede ser el cine hoy en día.

El Premio al Mejor Cortometraje de Sección Oficial –con una cuantía de 6.000 euros– fue para 'Postadolescencia', de Claudia Negro.

El jurado profesional de cortometraje, integrado por Martín Cuesta, Inés Calero y Alfonso Palazón, consideró, también por unanimidad, que el filme de la directora madrileña merecía el galardón por “el uso de una multiplicidad de materiales, tanto propios como ajenos, para construir las contradicciones de una generación, atrapada entre una niñez añorada y una madurez que nunca llega”.

Un ensayo autorreferencial que reflexiona acerca de la confusión identitaria de la autora referida a una nomenclatura respecto a la edad que ha quedado obsoleta.

Además, durante la gala de clausura celebrada en la Filmoteca Regional, de nuevo con la sala A llena hasta la bandera, el actor Ginés García Millán, Honorífico del IBAFF 2023, protagonizó el momento más emotivo de la noche recogiendo el galardón Honorífico que este año recayó en Javier Calvo y Javier Ambrossi 'Los Javis’.

García Millán que comparte raíces de Puerto Lumbreras con Calvo, explicó a los presentes que tal y como a él le ocurrió el pasado año –que se encontraba sobre las tablas del teatro en Madrid coincidiendo con la gala–, la joven pareja de cineastas y productores no podía recoger su premio por encontrarse fuera.

El actor murciano resaltó lo muy agradecidos que están por esta distinción y su deseo de fijar pronto una cita para recoger el premio de manos de la organización y compartirlo con el público murciano en un evento abierto y festivo.

Desde el IBAFF se premia a Los Javis por su capacidad para revisitar clásicos e innovar en la estética cinematográfica, por arriesgar en los mensajes y las formas, por normalizar los discursos más tolerantes e inclusivos, arriesgando en lo artístico y democratizando un cine que se escapa de lo comercial y conquista a diferentes generaciones. EFE

