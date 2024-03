Lola Herrera, feliz por su reconocimiento en el Festival de Málaga

La actriz vallisoletana Lola Herrera recibe este viernes la Biznaga Ciudad del Paraíso, que concede el certamen a los imprescindibles del cine español, por su amplia y exitosa carrera, en el Festival de Málaga y hasta allí nos hemos desplazado para ver a una de las actrices más veteranas de nuestro país. Hemos podido hablar con ella y nos ha confesado que este reconocimiento "significa mucha ilusión porque yo he hecho muy poco cine a lo largo de mi vida, he estado siempre subida ahí, estoy subida al escenario, entonces ha sido una sorpresa muy gratificante". La actriz también ha tenido palabras para su gran amiga, la recordada Concha Velasco, de quien tiene "un recuerdo muy amoroso, es una compañera que ha trabajado mucho, que ha luchado mucho toda su vida, y que ha sido, pues, una estrella total y absoluta". Además, ha querido responder con palabras de agradecimiento el cariño que Jorge Javier Vázquez siempre ha tenido hacia ella, sobre todo al recordar que guarda un autógrafo suyo de hace años: "Es un amigo y que es una persona que me ha entrevistado en muchas ocasiones, que me conoce y que, bueno, que nos conocemos y que sabe quién soy". Por último, Lola nos ha hablado de los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, a quienes han agradecido el apoyo tienen respecto al mundo de la interpretación: "Ellos tienen una representación, todo lo que sea apoyo, que sea bienvenido". Además, ha confesado que "me caen bien" calificándoles como "una pareja muy guay" y resaltando el papel de Doña Letizia: "A mí me gusta mucho Letizia porque adivino todo lo que hay detrás de ella, es una mujer muy fuerte, que es una mujer muy culta y muy bien preparada, ayuda a mucho a su marido, le apoya mucho... es una mujer con la que se puede compartir".