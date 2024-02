GSMA apuesta por el futuro de las redes híbridas de satélites y drones en colaboración con la Agencia Espacial Europea

La organización mundial de operadores de telefonía GSMA ha presentado algunos de los proyectos que forman parte de GSMA Foundry, entre los que destaca el que está desarrollando junto a la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), con el que busca impulsar las redes híbridas, resultado de una combinación de satélites y drones, entre otras plataformas de conectividad. GSMA Foundry es un laboratorio colaborativo de proyectos científicos y tecnológicos en el que GSMA trata de encontrar "la mejor innovación de clase en toda la industria para ayudarla a moverse hacia adelante", ha explicado el director técnico de la asociación, Faisal Zia, en una visita al 'stand' a la que ha asistido Europa Press. En este formato, GSMA da apoyo a empresas especializadas en diferentes ámbitos de la tecnología, ya sea con financiamiento, recursos o equipo humano, esto es, expertos en una de esas áreas que ayuden a las mencionadas compañías a impulsar su proyecto. La asociación, que ya representa a 800 operadores móviles y a otras 400 compañías relacionadas con este ámbito, busca llevar la conectividad móvil a todos los rincones del mundo, teniendo en cuenta que "hay tres billones de personas que no están conectadas a una red y para algunos operadores no es económico dar cobertura en estas áreas". Debido a ello, apuesta por redes del futuro híbridas, resultado de una mezcla de "satélites, drones o sistemas de estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS, por sus siglas en inglés)", con el fin de que los consumidores "reciban conectividad de muchas formas diferentes", según el directivo. Para llegar a este objetivo, GSMA se ha asociado con la Agencia Espacial Europea, que según la organización "desempeña un papel fundamental en la dirección de los estándares de la industria", particularmente en la integración de redes terrestres (TN) y no terrestres (NTN) 5G y con quien espera unificar a los operadores satélites con los móviles y poder resolver este desafío. Otro de los proyectos que forman parte de GSMA Foundry es el de Unmanned Life, que desarrolla la plataforma de drones autónomos U-Security, habilitados para la detección de personas en tiempo real. La firma, que tiene su centro de operaciones en Londres, aunque todo su equipo tecnológico está presente en la ciudad de Barcelona, trabaja con flotas de drones controlados desde una única interfaz, que operan a través de redes 5G y que se está implementando en multinacionales, en puertos, en construcciones y en instalaciones de infraestructura crítica. Más concretamente, es una plataforma que utiliza 5G, IA, Edge Computing e interfaces de programación de aplicaciones (APIs) Open Gateway "para que el despliegue se haga de forma eficiente y a escala", en palabras del Chief Commercial Officer y cofundador de Unmanned Life, Jorge Muñoz. El directivo ha comentado que cree que "de aquí a 5 años estos drones autónomos van a estar conectados a satélites directamente", lo que mejorará la eficiencia a en la detección de incendios en tan solo unos segundos, así como otras emergencias, además de que también se podrán emplear para inspeccionar infraestructuras y conocer el estado de paneles solares, entre otros casos de uso. OTROS PROYECTOS DE GSMA FOUNDRY Huawei también tiene presencia en el GSMA Foundry y, más concretamente, el centro de innovación especializado en New Calling, un conjunto de servicios que habilitan funciones superiores para las llamadas realizadas a través de las redes 5G. La tecnológica china ha desarrollado, además, un avatar controlado por voz en tiempo real, traducción en vivo o un menú interactivo de transcripción automática, entre otras opciones. La firma especializada en 'software' WIT, por su parte, colabora con GSMA para llevar adelante un proyecto de tecnologías que permiten identificar llamadas, nuevas aplicaciones para llamadas o encuestas para los clientes durante ellas. CloudRAN.AI ha optado por la solución CloudNative Private 5G, que se integra en infraestructura TI para garantizar un rendimiento de nivel de operador a través de funciones avanzadas, como MU-MIMO y CoMP. Finalmente, la solución CRAI ofrece 5G privado como servicio, lo que permite una implementación optimizada de conectividad móvil centralizada en la nube pública. Como servicio administrado, además, CRAI proporciona una puerta de enlace API que expone todas las API 5G RAN diseñadas.