Rutte elogia las acciones de Trump para "debilitar la capacidad nuclear de Irán"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elogiado las acciones de Estados Unidos en Irán, alegando que el presidente del país, Donald Trump, "está haciendo exactamente lo que se necesita: debilitar la capacidad nuclear de Irán", definiendo a la República Islámica como "exportador de terrorismo" y rechazando el hipotético escenario en el que "consiguiera un arma nuclear".

"Creo que el presidente está haciendo exactamente lo que se necesita: debilitar la capacidad nuclear de Irán", ha declarado Rutte en una entrevista en la cadena Fox News en la que ha planteado a su entrevistador si se "imagina si Irán consiguiera un arma nuclear".

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Rechazando tal escenario, el líder de la OTAN ha afirmado que "sería devastador para la región" y "para el mundo entero". "Es un exportador de caos" y "un exportador de terrorismo", ha afirmado con respecto al país asiático.

Por otra parte, ha reconocido que "hay decepción" en cuanto a la colaboración de los aliados con las acciones de Estados Unidos contra Irán, si bien ha defendido que las ocasiones por las que el inquilino de la Casa Blanca se ha lamentado "son casos aislados" y que, de cualquier forma, "país tras país, aliado tras aliado, han puesto sus bases a disposición para la Operación Furia Épica" --nombre de la campaña militar estadounidense contra Irán--, sin hacer alusión a las reticencias y limitaciones manifestadas por países como España.

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Además, ha reforzado su argumentación agregando que, en la actualidad, "numerosos aliados europeos" están "desplegando sus recursos cerca del estrecho (de Ormuz) para poder ayudar, por ejemplo, en el desminado" del estratégico paso marítimo.

Asimismo, preguntado por las quejas de Donald Trump con respecto a la financiación de la Alianza y lo aportado por Washington, Rutte ha asegurado comprender "perfectamente" al mandatario republicano, aunque ha estimado que, "cuando se observan las cifras de las inversiones que los países de la OTAN están realizando en su propia defensa, son asombrosas".

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