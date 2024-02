(Crónica) El Girona naufraga también en San Mamés

El Girona ha desaprovechado la oportunidad de recortar puntos al líder Real Madrid y ha sucumbido de nuevo este lunes, en el último partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, ante el Athletic (3-2), que, guiado por el doblete de Alex Berenguer y el tanto de Iñaki Williams, se asienta en la quinta plaza. Tras el empate de los de Carlo Ancelotti en Vallecas (1-1), el cuadro catalán, que el fin de semana anterior cayó de manera estrepitosa ante el conjunto blanco (4-0), no pudo responder con autoridad y claudicó ante el contundente cuadro vasco, que le deja con 56 puntos en la tabla, a seis de la cima de la clasificación. Los 'leones', por su parte, suman 49 unidades, a solo dos de la cuarta posición del Atlético de Madrid. Solo dos minutos tardó en moverse el marcador de San Mamés en un inicio fulgurante de los de Ernesto Valverde; un error de Aleix García en la salida de balón tras un saque de banda lo aprovechó Alex Berenguer para hacerse con el esférico y mandarlo con un zurdazo al fondo de la red defendida por Paulo Gazzaniga. Sin tregua para ninguno de los dos equipos, Iñaki Williams rozó el segundo en un remate que se fue fuera por poco, y el ucraniano Viktor Tsygankov dio la réplica con un tiro de rosca que desvió Unai Simón. Todavía no se había cumplido el primer cuarto de hora. El mayor de los Williams, ya en el minuto 24, se encontró con el palo en una acción individual que a punto estuvo de acabar con premio, antes de que Lekue tuviese que abandonar el terreno de juego lesionado. A pesar del contratiempo, el cuadro bilbaíno presionó a los catalanes, que sufrieron en la primera mitad en 'La Catedral'. Sin embargo, nada más reanudarse el encuentro, Iván Martín medió un centro a la olla que cazó Tsygankov para igualar el encuentro para los de Míchel (min.48). El partido se había convertido en un correcalles que benefició, sobre todo, al equipo vasco. En el 56, Berenguer volvió a aprovechar otro fallo de Miguel Gutiérrez en la salida para anotar en segundo, e Iñaki Williams, solo tres minutos después, ganó la posición al defensa madrileño para poner el 3-1. El doble golpe dejó aturdido al cuadro albirrojo, que aun así reaccionó a falta de un cuarto de hora para el final con un remate de Eric García a centro de Aleix García que recortaba distancias (min.74). Sin embargo, a pesar de intentarlo insistentemente en los últimos minutos, no fue suficiente y encajó su segunda derrota consecutiva, tercera de lo que va de curso en la competición doméstica.