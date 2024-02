VÍDEO: Pablo López, sobre 'Zorra': "Hasta que no la escuche, no la puedo juzgar. Su título es sugerente"

El cantante Pablo López ha asegurado que tiene "pendiente" escuchar la canción 'Zorra' de Nebulossa, que representará a España el próximo 11 de mayo en Eurovisión, y afirma que el título de la canción es "sugerente". "Tengo pendiente escucharla. Hasta que no la escuche no puedo juzgar. Por ahora, su título es sugerente", ha señalado durante una entrevista con Europa Press, en la que añade que el Benidorm Fest le "encanta". El cantante celebra diez años en la música y lo hace con una gira que arranca este sábado 24 de febrero en Roquetas de Mar (Almería) y que concluye con cuatro fechas en el mes de junio en Madrid, en los que ha colgado el cartel de 'no hay entradas'. Durante su gira, Pablo López acudirá a varios teatros y auditorios de diferentes puntos de España, como Valencia, Murcia, Vigo, Valladolid o Zaragoza, entre otros, y destaca la "solemnidad" con la que los teatros envuelven a los conciertos. "Es algo especial porque vuelvo al hábitat natural de la música, que creo son los teatros y auditorios. Yo nunca me quejaré de hacer pabellones, plazas de toros y cosas más grandes, pero se echa de menos esa cercanía", asegura. Respecto al nuevo disco, Pablo López bromea con que lleva "siete u ocho meses" diciendo que estaba "al caer" y prevé que su nuevo álbum vea la luz en los próximos meses. En su nuevo disco figurarán algunos singles publicados como 'Mira cómo bailan', 'Quasi' o 'Abril sin anestesia'. "Me voy a atrever con canciones que se habían quedado en el camino. Voy a intentar sacar cosas del cajón que se habían quedado a un lado de la carretera y vuelven con nosotros", ha apuntado. El artista, echando la vista atrás, considera que ha "pecado" de no saber disfrutar de la "euforia" que ha logrado en su trayectoria musical. "Si he pecado de algo ha sido de no creerme lo que está pasando. Me aconsejaría disfrutar de todo lo que ha pasado", asegura. "Me sigo sorprendiendo de que haya gente que te dedique un día al acudir a un concierto. Ocupar así el espacio vital, por no decir el alma de una persona, me parece algo extraordinario. Y me sigue pareciendo abrumador, como mínimo", ha reconocido. SIN MIEDO POR LA LLEGADA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Por otro lado, Pablo López, que también es compositor, ha asegurado que no le da "miedo" la Inteligencia Artificial y señala que está "súper a favor" de la herramienta. "Estoy empezando a desarrollar mi propia teoría de que cuanto más avance la IA, más se va a valorar el trato personal. Yo no le tengo miedo. Si no escribiera yo, o si usara esa herramienta para escribir, me daría miedo a lo mejor viciarme, pero yo uso esa herramienta de una manera positiva. Me parece fascinante las cosas que se pueden hacer. Estoy súper a favor y lo apoyo totalmente", ha comentado. El artista cree que la IA puede "desbalancear" el equilibrio entre la tecnología y las relaciones personales. "Yo estoy tan enganchado a las relaciones personales, que creo que la IA va a desbalancear esto porque la gente no se dará cuenta de si algo es verdad o mentira, y tendrá la necesidad de verlo en persona. Ahí saldremos ganando los que vivimos del trato personal", ha subrayado. Por último, Pablo López afirma que no ha utilizado la herramienta para elaborar alguna estrofa de alguno de sus temas. "Lo más bonito de una canción es revolcarse con ella, acostarse con ella, disfrutar, abrazarla y saber que ha salido de las entrañas de uno", ha concluido. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/cultura/844433/1/pablo-lopez-zorra-no-escuche-no-puedo-juzgar TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06