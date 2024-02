Silencio sobre el posible inicio el lunes del juicio por los 'Papeles de Panamá'

Ciudad de Panamá, 18 feb (EFE).- El posible inicio el lunes del juicio en Panamá por los llamados 'Papeles de Panamá', una de las mayores filtraciones de documentos de la historia que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales a través de la firma panameña Mossack Fonseca, está desaparecido del debate público, quizá ante la convicción, como en ocasiones anteriores, de que el juicio volverá a posponerse.

El Órgano Judicial (OJ) anunció a finales del año pasado, antes de que se produjera el esperado inicio del juicio en diciembre que había sido ya pospuesto con anterioridad, que el tribunal fijaba una nueva fecha de audiencia desde el 19 de febrero hasta el 8 de marzo, y la fecha alterna del 8 al 26 de abril.

La convocatoria, indicó el OJ, se hacía para las 9.00, hora local (14.00 GMT).

Este extremo no lo descartaron fuentes próximas al proceso judicial consultadas por EFE, que dijeron que hasta el momento del cierre de las funciones administrativas del tribunal el pasado viernes por la tarde, no se había dado indicación alguna para que el juicio no tuviera lugar el lunes como estaba previsto.

Sin embargo, aclaró la fuente, el Órgano Judicial en ocasiones espera al mismo día del juicio para anunciar que se pospone.

Pero a diferencia de ocasiones anteriores, ese posible comienzo del juicio el lunes se encuentra totalmente desaparecido de los medios de comunicación panameños, más centrados en la campaña electoral por las elecciones generales del próximo 5 de mayo, debido a la certeza, quizá, de que será pospuesto a abril.

Son ya varios y prolongados los retrasos de este caso 'Panama Papers' por el que serán llevados a juicio, acusados de supuesto blanqueo de capitales, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como 'Papeles de Panamá'.

Este proceso por blanqueo de capitales arrancó a partir de las publicaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.

Así fue que mediante esquemas societarios y financieros se ocultaron "activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares", según este informe.

En Panamá, la investigación por este caso duró hasta septiembre de 2019, cuando en su vista fiscal el MP solicitó al tribunal de la causa el llamamiento a juicio de 44 personas por blanqueo de capitales, y el sobreseimiento de otras once.

Aunque el inicio de la audiencia preliminar se fijó a más tardar en noviembre de 2020, se instaló un año más tarde y fueron llamados a juicio 32 personas por blanqueo, entre ellos los dos socios fundadores de la firma Mossack Fonseca.

Por la gestión de asistencias internacionales, el inicio del juicio programado para diciembre de 2021 como fecha más tardía se pospuso para inicios del pasado diciembre, pero tampoco se realizó "debido a notificaciones que se tienen que hacer a través de asistencias internacionales", según informó el Órgano Judicial.

La filtración de los Papeles de Panamá llenó 2,6 terabytes y más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1,7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden filtró en 2013.