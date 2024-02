La minera Polymetal venderá su unidad rusa en un acuerdo de 3.423 millones para reducir el riesgo de sanciones

La anglo-rusa Polymetal, la mayor productora de plata de Rusia y una de las principales mineras de oro, venderá su división rusa para "eliminar o mitigar los riesgos críticos políticos, legales, financieros y operativos" para la empresa, dado que dicha unidad de negocio se encuentra bajo el efecto de las sanciones a raíz de la guerra de Ucrania, en un acuerdo valorado en 3.690 millones de dólares (3.423 millones de euros). "Una salida rápida, transparente y respetuosa con las sanciones en los términos de la transacción propuesta sirve a los intereses de todas las partes interesadas. La finalización de la desinversión permitirá al grupo reducir el riesgo de la actividad de la empresa, generar flujos de caja estables y buscar nuevas oportunidades de inversión", ha explicado el consejero delegado de Polymetal, Vitaly Nesis. La división en Rusia, responsable del 70% de los ingresos de Polymetal, se traspasará a la firma Mangazeya Plus y se estima que brindará 300 millones de dólares (278,3 millones de euros) en efectivo después de impuestos, ya que el pacto incluye operaciones intraempresariales y deuda con terceros. El saldo neto se destinará a financiar la planta de Ertis POX de Kazajistán y a mejorar la liquidez de la compañía. En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos confirmó hace tres días que no impondría sanciones a la compañía ni a ciudadanos no estadounidenses por participar en una transacción que se prevé completada para finales de marzo. No obstante, Polymetal seguirá utilizando las instalaciones POX de Amursk (Rusia) para procesar el concentrado de oro hasta que construya su propia fábrica en Kazajistán. Además, Polymetal ya completó el 29 de agosto del año pasado la salida de sus acciones de la Bolsa de Londres, donde permanecían suspendidas desde principios de aquel mes, y confirmó que su negociación principal tendría lugar en el parqué de Astaná (Kazajistán) tras advertir de que no volverían a cotizar en la 'City'. Tras las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, la multinacional acordó su redomicialización desde la isla de Jersey al Centro Financiero Internacional de Astaná, algo que completó también en agosto. El mayor accionista de Polymetal es Maaden International Investment, con una participación del 23,9%, mientras que el resto del capital se encuentra en régimen de 'free float'. De este monto, el 62% está en manos de inversores institucionales e individuales, el 9,9% lo posee el fondo BlackRock, otro 3,3% lo detenta Fodina B.V, y el 0,9% final lo controla la dirección de la misma compañía.