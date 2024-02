Mar Flores y Terelu Campos reaccionan al romance sorpresa de sus hijos Carlo Constanzia y Alejandra Rubio

Sin palabras. Así nos hemos quedado este miércoles al ver la portada de la revista 'Semana', que descubre con unas reveladoras imágenes y con besos que no dejan lugar a dudas el romance más sorprendente e inesperado de lo que llevamos de 2024: Alejandra Rubio y Carlo Constanzia ¡están juntos! Una incipiente historia de amor sobre la que ya se ha pronunciado la nieta de María Teresa Campos, asegurando que aunque no se le puede llamar todavía relación, sí está muy ilusionada con el hijo de Mar Flores. No ha sido la única reacción, ya que las madres de ambos se han pronunciado de una manera o de otra a esta noticia bomba que sale a la luz semanas después de que el actor de 'Toy Boy' concediese una polémica entrevista a '¡De viernes!' hablando de su complicada infancia y poniendo de nuevo en el ojo del huracán mediático a su madre. Tal y como han revelado en 'TardeAR', Mar no tenía ni idea del idilio de su hijo con Alejandra Rubio, y se habría enterado al ver la portada de la revista. Y, según la tertuliana Leticia Requejo, "lo de esta chica con Carlo le parecerá bien". "Le parecerá bien todo lo que le estabilice a él" ha opinado Ana Rosa Quintana, poniéndose en el lugar de la modelo, que en los últimos tiempos lo ha pasado muy mal por los problemas legales, de adicciones y económicos de su primogénito, fruto de su matrimonio con Carlo Constanzia. La reacción de Terelu Campos, madre de Alejandra, llegó hace varias semanas en forma de reproche al hijo de Mar Flores en su blog de la revista 'Lecturas'. Después de que Carlo se sentase en el plató de '¡De viernes!' y 'responsabilizase' a sus padres de todo lo malo que le ha sucedido, la presentadora confesaba que si fuese su hija la que fuese a televisión a reprocharle la educación que le ha dado sería "el mayor fracaso de mi vida". Unas palabras que en su momento hicieron saltar a la joven en 'Así es la vida', que por primera vez criticaba a su madre afirmando que le parecía "innecesario" lo que había escrito y dejando claro que ella nunca daría una entrevista hablando de sus padres. Un enfado el de Alejandra que ahora cobra un especial significado, ya que todo apunta a que ya habría iniciado su romance con el hijo de Mar Flores y de ahí que le molestase que su madre criticase públicamente a Carlo. Ahora la duda es si Terelu era conocedora de la nueva ilusión de su hija cuando cargó contra el actor en su sección semanal de 'Lecturas'.