Descubre las chaquetas que serán tendencia esta primavera

¿Eres de esos que aunque estés en pleno invierno piensas ya en la llegada de la primavera? Si la respuesta es un sí, estáte atento porque te traemos piezas atemporales para disfrutar del aire libre y derrochar estilo a cada paso. Sí, lo hacemos de la mano de Barbour, que ha fusionado los diseños funcionales del pasado con una nueva visión vanguardista partiendo de una combinación de las raíces de la marca con Escocia y su lugar de nacimiento en el noreste de Inglaterra. Con la llegada de la ansiada primavera, la prenda estrella se convierte en la chaqueta, una pieza de entretiempo que no puede faltar en nuestro armario para completar nuestros looks. Por eso, es bueno que empecemos a pensar en las chaquetas que serán tendencia y nos acompañarán durante esta temporada primavera-verano. No te comas mucho la cabeza, Barbour nos presenta los mejores modelos para todo tipo de estilos... ¡prometen ser un acierto seguro! Digel: ambiente de Miami como inspiración Vibraciones positivas, optimismo y el ambiente relajado de Miami mantiene vivo el espíritu de Digel para esta nueva temporada. Chaquetas deportivas y trajes en las que todo vale: solapas más anchas, hombros redondeados y ligeramente sobredimensionados. La nueva chaqueta deportiva de Digel es desestructurada y sin forro, lo que la convierte en la estrella de la colección gracias a su versatilidad. Y es que, añadir elementos como nuevas soluciones de bolsillo y cortes a láser difumina la diferencia entre ropa forma y casual. Duvetica: glamping de ensueño Chaquetas que buscan viajes contemporáneos en los que rodearse de belleza y redescubrir la alegría y calidez en los momentos sociales... sí, Duvetica responde a nuevas necesidades que se sumergen en la naturaleza sin renunciar a la comodidad y el estilo. Creada con materiales ligeros que dan forma a cortavientos repelentes al agua, transpirables, de secado rápido y protectores de los rayos UV. Además, los toques de color y siluetas concretas realzan una figura que se mueve con libertad y flexibilidad. Barbour: diseño con propósito Buscando el lado más práctico de la herencia de Barbour se crean prendas informales utilitarias con líneas limpias y calidad duradera, esta es una de ellas. El modelo Utility Liddesdale Quilt moderniza el clásico acolchado gracias a su escote perfilado, cierres con tachuelas y bolsillos de parche. La clásica Ashby Casual se tiñe de colores y cierra con cremallera y tachuelas en la tapeta delantera. Además, los bolsillos de fuelle inferiores son calientamanos y las aberturas de la espalda mejoran la movilidad. Parajumpers: naturaleza y tecnología Tejidos innovadores y estampados modernos recrean siluetas actualizadas para producir una gama de clásicos contemporáneos. La interacción entre lo natural y la alta tecnología se transmite por medio de historias cromáticas: En Green Renaissance, los tonos apagados se fusionan con los amarillos y verdes más vibrantes de toda la paleta para evocar los matices del follaje primaveral. Estas son algunas de las piezas fundamentales para vivir una primavera llena de experiencias y vivencias únicas, de manera cómoda y, como siempre, derrochando ese estilo que Barbour nos lleva brindando durante años.