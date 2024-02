La oposición de Senegal rechaza la validez legal del aplazamiento de las elecciones

Varios candidatos senegaleses a la Presidencia han rechazado la validez legal de la decisión anunciada ayer por el mandatario del país, Macky Sall, de aplazar indefinidamente las elecciones del 25 de febrero y han declarado su intención de comenzar este domingo la campaña electoral tal y como estaba previsto. A la cabeza se encuentra el considerado como gran candidato opositor -- en ausencia del encarcelado Ousmane Sonko --, Bassirou Diomaye Faye. Si bien Sall ha esgrimido que el aplazamiento se debe a la investigación en curso que está realizando el Parlamento del país sobre el proceso de validación de los candidatos, Faye no se explica qué argumento legal ha empleado el mandatario para posponer los comicios. "Quiero recordar que el Presidente de la República tiene la capacidad para convocar elecciones en virtud de una ley orgánica pero su poder termina ahí. Está incapacitado para decretar un aplazamiento electoral. No lo contemplan ni la Constitución ni el reglamento de las elecciones", ha hecho saber en declaraciones recogidas por el portal DakarMatin. Otro candidato que se ha manifestado en contra ha sido el secretario general del partido Unidad y Agrupación (PURE), Cheij Tidiane Youm. "Un decreto que no es reconocido tiene que ser rechazado de manera sistemática", ha zanjado antes de pedir a todos los candidatos que actúen como si las elecciones fueran a ocurrir el día previsto. "La campaña ha comenzado a medianoche", ha indicado Youm, que ha instado a sus simpatizantes a salir a las calles para celebrar el comienzo de la campaña. La candidata de Alternativa Ciudadana, Anta Babacar Ngom, ha dado un paso más allá y pedido a la comunidad internacional que intervenga ante lo que entiende como "un golpe constitucional" que perpetúa a Sall en el poder al dar rodeo a su promesa original de no presentarse a un tercer mandato. El aplazamiento de las elecciones presidenciales tuvo lugar después de otro destacado candidato, Karim Wade, hijo del predecesor de Sall, Abdoulaye Wade, quedara excluido por el Consejo Constitucional, que cuestionó su nacionalidad. Ante esta situación, el Partido Democrático Senegalés (PDS) acusó de corrupción a algunos miembros del Consejo Constitucional y varios diputados pidieron la apertura de una comisión parlamentaria para investigar lo ocurrido, solicitud finalmente aprobada por la Asamblea Nacional senegalesa. LA CEDEAO PIDE FECHA La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha lanzado en las últimas horas un comunicado en el que pide a las autoridades senegalesas que anuncien la nueva fecha de las elecciones para acabar con la situación de incertidumbre creada por Sall. "La Comisión de la CEDEAO expresa su preocupación por las circunstancias que llevaron al aplazamiento de las elecciones y pide a las autoridades competentes que aceleren los distintos procesos con vistas a fijar una nueva fecha", declaró la organización subregional en un comunicado recogido por el portal senegalés Xalima. Así, y después de haber "tomado nota" de la decisión de las autoridades senegalesas de posponer las elecciones presidenciales del 25 de febrero, la comisión "insta a la clase política senegalesa a dar prioridad al diálogo y a la colaboración con vistas a lograr unas elecciones transparentes, inclusivas y creíbles".