Ascienden a 51 los muertos por los incendios en Chile

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, ha revelado este sábado por la noche que ascienden a 51 los fallecidos por los incendios forestales que se han extendido por zonas pobladas de la Región de Valparaíso. "La situación de Valparaíso es la más delicada en estas horas: ha sido sin duda el incendio que ha generado más pérdidas humanas, y probablemente va a ser la situación de emergencia, después del terremoto del 2010, que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo", ha asegurado la ministra tras el último Comité de Gestión y Desastres en declaraciones recogidas por la Radio Cooperativa. Ha explicado que desde el balance entregado por el Presidente del país, Gabriel Boric, cuando la cifra de fallecidos estaba en 46, ha habido "cinco personas fallecidas más cuyos cuerpos fueron recogidos desde la vía pública, pero tenemos muchos antecedentes e información preliminar y todavía no oficial que nos hace ver que llegaremos a cifras que pueden ser mucho más altas que las que conocemos actualmente". "Las capacidades del Servicio Médico Legal han sido reforzadas en estas horas, pero eso va a tener que ser incrementado mañana, porque probablemente va a verse más demandado de trabajo. La PDI va a respaldar en esto con la instalación de 11 equipos investigadores, que son los que se encargan del levantamiento de los cuerpos y de las primeras diligencias investigativas que se hacen en estos lugares", ha adelantado. También ha apuntado que por el momento no tienen un levantamiento completo de víctimas ni de las viviendas o infraestructuras dañadas, pero "a grosso modo, sabemos que son 16 las villas afectadas, el 30 por ciento de ellas son condominios Serviu, el 70 por ciento restante son loteos -muchos de ellos irregulares- y campamentos. En términos de viviendas, no tenemos números pero sabemos que son miles". EXISTEN "ANTECEDENTES SERIOS" DE INTENCIONALIDAD Tal y como lo están señalando otras autoridades, Tohá ha afirmado que "hay antecedentes serios de que el origen del más grave de estos incendios, que es el de Las Tablas, podría haber sido intencional. Siempre hay rumores de este tipo, pero en esta oportunidad son antecedentes serios de personas confiables". "Esto es motivo de gran preocupación, porque un incendio que causa esta devastación y esta pérdida de vidas humanas, originado intencionalmente por otras personas, es una alarma social de la mayor gravedad", ha alertado. Por esta razón ha informado que la Jefatura de la Defensa Nacional ha ordenado la prohibición del transporte de combustible en bidones: "Tenemos indicación -como decía- de intencionalidad en varios de estos incendios, y queremos dificultar lo más posible cualquier otro intento de activar nuevos focos". "En segundo lugar, queda restringida toda actividad que implique manipulación de fuego, sea uso de maquinaria que genera calor o chispas, o el desarrollo de fogatas en zonas de riesgo o donde se da el incendio actualmente", ha agregado.