Fabiola Martínez desvela cómo fue el cumpleaños de su hijo Kike y estalla por los rumores sobre su relación con Bertín

01/02/2024 Fabiola Martínez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Este miércoles 31 de enero ha sido un día inolvidable para Fabiola Martínez y Bertín Osborne. Su hijo mayor, Kike, cumplía 17 años y, como no podía ser de otra manera, lo han celebrado por todo lo alto con una fiesta muy especial en la que el joven sopló las velas de su tarta arropado por sus padres y por parte de su familia. Un cumpleaños que tuvo lugar en la casa de la venezolana en el centro de la capital, y que no se quisieron perder dos de las tres hijas del presentador: Alejandra -que viajó desde Sevilla para conocer a su sobrina Violeta, hija de Claudia, gran ausente en la celebración- y Eugenia Osborne, que asistió a la celebración con sus tres hijos, que adoran a su tío Kike. Tras varias horas en el interior, Bertín abandonaba muy serio en coche la casa de su exmujer, evitando dar ningún detalle sobre el reencuentro familiar, sobre el que ahora se pronuncia Fabiola. "El cumple fue muy bien, genial. Lo pasamos fenomenal" ha revelado, reconociendo que todavía no entiende como sigue siendo noticia que tenga una buena relación con el cantante -del que se separó hace 3 años- y que sorprenda que celebren juntos el cumpleaños de su hijo: "¡Ay por favor! ¿De verdad es necesario esto? A la gente no le importa eso ¿sabéis? Yo entiendo que es vuestro trabajo pero no aporta nada. Es el cumpleaños de un niño que está en una familia y ya está, no tiene mayor noticia". "Tal y como lo vendéis siempre parece un milagro, pero no porque sea un milagro, sino porque como solo vendéis desgracias, parece que estar bien y tener una vida normal dentro de lo que nos dejáis, parece como un milagro" ha estallado contra la prensa, sin desvelar cómo está Bertín ni si piensa conocer al bebé de Gabriela Guillén si las pruebas de paternidad demuestran que es su hijo. Y es que como ha asegurado en más de una ocasión, la vida privada del artista ya no tiene nada que ver con ella. Centrada en su participación en el nuevo talent de baile de TVE, 'Baila como puedas', Fabiola ha sufrido una lesión en la rodilla que como nos ha contado le obligará a pasar por quirófano: "Es el menicso. Me han dicho que estoy recuperada, que estoy bien, pero me tengo que operar eso sí. Lo tenía lesionado de antes y con tanto esfuerzo físico pues ha ido un poquito a más, pero bueno, ya estoy bien y bailaré como nadie" asegura.