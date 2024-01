El primer ministro de Armenia propone a Azerbaiyán un "pacto de no agresión"

01/10/2019 El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián POLITICA Europa Press/Contacto/Alexei Druzhinin

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha anunciado este domingo que ha propuesto a Azerbaiyán un "pacto de no agresión", a la espera de un tratado de paz que ponga fin al conflicto, que ha tenido en su epicentro a la región de Nagorno Karabaj, región recientemente reintegrada a territorio azerí por Bakú. "Hemos ofrecido la desmilitarización de la frontera, es decir, la desmilitarización hacia Azerbaiyán. También un mecanismo mutuo de control de armas y la forma de un pacto de no agresión si resulta que la firma de un tratado de paz lleve más tiempo de lo esperado", ha declarado en un discurso durante un evento del 32 aniversario del Ejército armenio. Pashinián ha subrayado que Ereván "está comprometida con el programa de paz y no se desviará de ese programa", ha agregado, aunque ha subrayado el "derecho" del país a tener un Ejército "fuerte y capaz". "Si alguien cuestiona nuestro derecho a existir, no tendremos más remedio que defender nuestra condición de Estado, nuestra independencia y nuestra integridad territorial por todos los medios posibles e imposibles", ha manifestado. "Dejo constancia nuevamente de que la República de Armenia, aparte de su territorio soberano, no tiene ningún derecho sobre ningún otro territorio, y nadie debería tener derecho sobre ningún territorio armenio. Estamos dispuestos a dar esas garantías, duraderas e irreversibles, que esperamos de los otros", ha afirmado. Estas declaraciones tienen lugar poco más de dos semanas después de que el presidente de Azerbaiyán, Ilham ALiyev, asegurara que existen las "condiciones" necesarias para la firma de un acuerdo de paz tras semanas de contactos, propuestas y contrapropuestas. Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur recuperado por Azerbaiyán en una ofensiva militar de apenas 24 horas iniciada el pasado 19 de septiembre. Hasta entonces la zona, de mayoría armenia, había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí.