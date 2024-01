El plebiscito de Rafa Benítez contra la ilusión del líder Girona

El entrenador del Celta, Rafa Benítez, en foto de archivo de Andreu Esteban. EFE

Vigo/Girona, 27 ene (EFE).- La derrota del pasado miércoles ante la Real Sociedad en la Copa del Rey ha dejado tocado al técnico Rafa Benítez, que este domingo se someterá nuevamente a un examen ante el Girona, que defiende en Balaídos el liderato de LaLiga EA Sports después también de sufrir el sinsabor de la eliminación en el torneo del k.o. ante el Mallorca.

El equipo de Míchel Sánchez perdió una oportunidad histórica de superar su techo en la Copa y de plantarse a dos partidos del título con una dolorosa en Mallorca (3-2), con tres goles en contra en los primeros 35 minutos que supusieron una losa insalvable pese a la reacción y los tantos del uruguayo Cristhian Stuani y el brasileño Sávio en la segunda mitad.

En Son Moix puso fin a una racha de 17 partidos sin perder con la segunda derrota en 26 partidos oficiales (20 victorias, 16 en LaLiga más cuatro en la Copa) y ahora se centrará en la competición regular.

En LaLiga, sigue liderando la clasificación con 52 puntos, uno más que el Real Madrid con un partido más y también un punto más que su anterior récord histórico en Primera.

Quedan 17 jornadas y, según Míchel, Europa es "el objetivo" del equipo y la Liga de Campeones "el sueño, la ilusión y la motivación".

De momento, los gerundenses empiezan esta jornada con once puntos sobre el primer equipo fuera de plazas de Liga de Campeones, el Athletic Club, quinto, y 20 puntos sobre el primer equipo fuera de puestos europeos, el Valencia, séptimo.

El conjunto catalán, invicto de visitante en LaLiga, llega a Vigo con la voluntad de retomar la senda del triunfo a domicilio, tras los empates contra el Betis (1-1) y el Almería (0-0) y la derrota copera en Mallorca. Y con la ilusión de dar continuidad a la victoria liguera del domingo pasado, por 5-1 contra el Sevilla, con un triplete de Dovbyk en seis minutos.

Míchel tiene las bajas por lesión de los centrales David López, Èric García y Juanpe Ramírez y Toni Villa, Jastin García y Joel Roca. El joven defensa Antal Yaakobishvili podría enlazar su cuarta participación y su segunda titularidad en la zaga, aunque sufrió en Son Moix.

Respecto al triunfo con remontada ante el Sevilla se espera la vuelta al once titular de Aleix García después de cumplir sanción, en principio en detrimento de Portu.

El “superdomingo” que se cerrará con el duelo entre el filial y el Deportivo a las nueve de la noche se ha convertido en una revalida para Benítez, a quien un sector del celtismo despidió con gritos de “Benitez vete ya, Benitez vete ya, Benitez vete ya…” tras la pobre imagen ofrecida en los cuartos de final de la Copa, la competición que había generado una enorme ilusión en Vigo.

La elevada indemnización que le tendrían que pagar en caso de destitución al restarle dos años y medio de contrato sigue siendo la principal razón por la que la nueva presidenta del club, Marian Mouriño, no se cuestiona un relevo en el banquillo. Las señales que emanan desde las gradas confirman el peor momento del Celta, incapaz de escapar de la pelea por el descenso.

Tan convulsa es la situación en Vigo que Benítez incluso eludió valorar los cánticos en su contra tras la última derrota. “Estoy centrado en lo que pasa en el campo”, se limitó a decir el madrileño, una señal inequívoca de que él no piensa arrojar la toalla. O lo despiden o en su cabeza está terminar el curso en Balaídos.

Sabedor de lo mucho que se juega ante el líder, el técnico celeste no dará descanso a ninguno de sus habituales. Pese al apagón de Iago Aspas en las últimas jornadas y la sequía del noruego Larsen, todo apunta a que ambos volverán a formar en ataque, por lo que el griego Douvikas tendrá que seguir esperando su oportunidad en el banquillo.

El internacional peruano Renato Tapia, que sigue sin cerrar su renovación, repetirá en el centro del campo, con la duda de si lo hará acompañado de Fran Beltrán o Dotor, ya que el brasileño Jailson volvió a dejar claro ante la Real Sociedad que sigue sin ritmo de competición.

En la defensa se esperan muchos más cambios tras la rotación masiva en la Copa. Mingueza y Manu Sánchez volverán a los laterales y Unai al centro del eje, probablemente con el sueco Carl Starfelt como compañero pese a su grosero error en el primer tanto de la Real al minuto de juego.

- Alineaciones probables:

Celta: Guaita; Mingueza, Unai Núñez, Starfelt, Manu Sánchez; Carles Pérez, Tapia, Beltrán o Dotor, Luca De la Torre; Aspas y Larsen.

Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Antal, Blind, Miguel; Aleix García, Herrera; Tsygankov, Iván Martín, Sávio; y Dovbyk.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz)

Estadio: Balaídos.

Hora: 14.00

Puestos: Celta (16º, 17 puntos); Girona (1º, 52 puntos).

El Dato: El Girona mete más del doble de goles que el Celta (51/21)

La clave: La ansiedad de los celestes

La frase: Benítez: “Roma no se construyó en un día y nosotros tenemos que seguir construyendo”

Ambiente: El celtismo volverá a pronunciarse sobre la continuidad de Benítez

Vigo, 27 ene (EFE).- El entrenador del RC Celta, Rafa Benítez, se defendió este sábado de las críticas de un sector del celtismo, el cual pidió su destitución tras la eliminación ante la Real Sociedad en la Copa del Rey, recordando que el equipo gallego llevaba siete años sin alcanzar los cuartos de final.

“Nosotros llegamos a la Copa con los antecedentes de siete años sin llegar a cuartos, y la gente se resignaba con que la Copa no se llegaba más arriba. Nosotros hemos generado ilusión. No creo que nadie prefiriera perder contra el Amorebieta o en Mestalla. La gente lo que quería era progresar y todos teníamos mucha ilusión”, afirmó en rueda de prensa.

En este sentido, como viene siendo habitual desde su llegada al banquillo de Balaídos, incidió en que él ha ganado una Copa de Italia con el Nápoles y otra en Inglaterra con el Liverpool y ambos éxitos llegaron “con rotaciones” en su alineación.

“Aquí lo que pasó es que hemos generado ilusión y cuando generas ilusión y no sale, se crea desilusión”, manifestó Benítez, falto de autocrítica pese a la pobre imagen ofrecida por los suyos ante el equipo dirigido por Imanol Alguacil.

“Estoy dolido, pero jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, que ha vencido en su grupo al Inter, que es uno de los mejores equipos de Italia, y al Benfica, uno de los mejores de Portugal. La Real tiene plantilla para rotar seis futbolistas de un partido a otro en tres días y que tengan un ritmo de competición muy alto”, explicó.

“Además de todo eso -continuó- nos metieron un gol en el minuto uno, es el equipo que más faltas hace a los rivales y, junto al Athletic, el que más recupera en campo contrario, con lo que no te deja salir”.

Benítez, con rostro serio, comentó que su equipo “nunca” dejó de intentarlo pero la Real Sociedad “no” le dejó, antes de regresar a su habitual metáfora de que “la temporada es una maratón”.

“El mensaje es muy claro. Esto es una maratón y Roma no se construyó en un día y nosotros tenemos que seguir construyendo. El que no quiera entenderlo que no lo entienda. Estamos en una posición que no nos gustaría, pero la gente tiene que recordar que el equipo lucha y compite hasta el final pero llegas hasta donde puedes llegar”, aseveró.

Pidió “unión” al celtismo y no “descentrarse” en otros temas como “la llegada de refuerzos o el entrenador” porque él, por su “exitosa experiencia”, tiene claro que va a sacar al Celta de esta situación.

“Ahora tenemos que centrarnos en LaLiga porque nos visita el líder, no viene un equipo de la zona baja al que vamos a ganar jugando andando. O estamos unidos y no perdemos energía con cuestiones de entrenador, jugadores o fichajes, o nos va a costar salir de ahí”, afirmó.