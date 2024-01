(Crónica) Real Sociedad y Rayo se anulan en el Reale Arena

La Real Sociedad no ha pasado del empate este sábado ante el Rayo Vallecano (0-0) en la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los donostiarras han chocado con la férrea defensa de los madrileños, que les han impedido desplegar su juego a costa de sacrificar sus opciones de ataque. En un duelo en el Reale Arena sin apenas ocasiones de gol -tres del cuadro local y ninguna de los rayistas-, los de Imanol Alguacil pagaron el desgaste de la última semana, en la que consiguieron el pase a semifinales de Copa frente al Celta en Balaídos (1-2), y no encontraron el camino hacia la meta defendida por el macedonio Stole Dimitrievski. De hecho, no fue hasta el tiempo extra de la primera mitad cuando gozaron de la primera ocasión, en un disparo desde la frontal de Martín Zubimendi que el portero rayista se encargó de enviar a saque de esquina. Hasta entonces, el conjunto vallecano había anulado cualquier intento de generación de juego del equipo vasco. Alguacil, que partió de inicio con el recién fichado Javi Galán y con Mikel Oyarzábal y Brais Méndez -que saltó al campo en el minuto 40 por la lesión del ruso Arsen Zakharyan- en el banquillo, buscó la reacción con un triple cambio en el minuto 62. La entrada de Oyarzábal, Urko González de Zárate y el surinamés Sheraldo Becker permitió a los locales hacerse con la iniciativa. A pesar de la insistencia en el tramo final, el conjunto 'txuri urdin' no encontró portería y solo lamentó una nueva lesión, la de Robin de Normand, antes de sumar un punto que les permite afianzarse en la sexta plaza. El Rayo, por su parte, enlaza dos jornadas sin conocer la victoria y se queda ocho puntos por encima del descenso.