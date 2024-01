Mueren ahogados tres migrantes en el río Grande cuando intentaban entrar a EEUU desde México

15/11/2022 November 15, 2022, juarez, chihuahua, mexico: Hundreds of migrants cross the border in Ciudad Juárez, Chihuahua to request humanitarian asylum in the United States, a federal judge prohibits the United States from continuing to expel migrants to Mexico under title 42. POLITICA Europa Press/Contacto/David Peinado

Una mujer y dos menores murieron ahogados en el río Grande (río Bravo para la América hispanohablante) en la noche de este viernes cuando intentaban entrar en Estados Unidos desde México, después de que militares de Texas no les permitieran su acceso, han informado este sábado representantes locales. "Recientemente hemos sabido que tres inmigrantes --una mujer adulta y dos niños-- se ahogaron en el río Grande, cerca de Shelby Park, en Paso del Águila", ha comunicado Henry Cuellar, texano miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a través de la red social X, antes Twitter. El congresista ha explicado que "la Patrulla Fronteriza se enteró el viernes 12 de enero de 2024, aproximadamente 21.00 horas (hora local), de que un grupo de seis migrantes se encontraban en peligro cuando intentaban cruzar el río Grande" y que, en ese momento, "intentó comunicarse por teléfono con el Departamento Militar de Texas, la Guardia Nacional de Texas y el Puesto de Comando del DPS para transmitir la información, pero no tuvo éxito". Más tarde, ha relatado Cuellar, los mismos agentes consiguieron "transmitir verbalmente" los detalles de esta información a miembros del "Departamento Militar de Texas y la Guardia Nacional de Texas en la puerta de entrada de Shelly Park". "Sin embargo, los soldados del Departamento Militar de Texas declararon que no permitirían el acceso a los inmigrantes -ni siquiera en caso de una emergencia- y que enviarían a un soldado para investigar la situación", ha agregado el texano en la nota compartida en X, en la que ha aclarado que "los tres cuerpos de los migrantes han sido recuperados por autoridades mexicanas" en la madrugada del sábado. "Esto es una tragedia y el Estado tiene la responsabilidad", ha sentenciado Cuellar. Estas muertes se han producido en un contexto de creciente tensión entre el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y la Administración Biden, por discrepancias en planteamientos relacionados con cuestiones migratorias y después de una polémicas declaraciones de Abbott, en las que especulaba con "disparar" a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera.