'Beef' se lleva el Globo de Oro mejor serie limitada

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El fenómeno televisivo 'Beef' se llevó este domingo el Globo de Oro a mejor serie limitada, un apartado en el que competían otros títulos de la factoría Netflix como 'All the Light We Cannot See' o 'Fargo', de la plataforma FX.

La 81 edición de los Globos de Oro, celebrada hoy en Los Ángeles tras una importante renovación en su organización, también contaba con 'Daisy Jones and The Six', 'Fellow Travelers' y 'Lessons in Chemistry' como candidatas en esta categoría.